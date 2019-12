Hommeles in Heers over uittredingsvergoeding burgemeester Henri Dumont Dirk Selis

13u47 14 Heers Op de gemeenteraad van Heers kan het er verhit aan toe gaan. Toen de N-VA de uittredingsvergoeding van burgemeester Henri Dumont (VLDumont) aan de kaak stelde, gingen de poppen stevig aan het dansen.

“Als je dan ook nog eens de kleine lettertjes van het meerjarenplan leest, zie je dat er een uittredingsvergoeding wordt ingevoerd. En wat blijkt ? Burgemeester Dumont laat zich in juni 2020 bij zijn afscheid een uittredingsvergoeding uitbetalen van 26.668 euro. Ethiek is ver te zoeken. Ook nu kent de graaicultuur en zelfbediening geen grenzen in Heers”, zei N-VA-raadslid Daniël Medarts.

Kleine vergoeding

“Leugens! Dat is een bruto bedrag gebaseerd op verkeerde cijfers die heel ruim genomen zijn”, verweert burgemeester Henri Dumont zich. “Ik heb recht op die uittredingsvergoeding. Ik krijg normaal gezien het verschil tussen mijn pensioen als zelfstandige en mijn wedde als burgemeester en dat voor maximaal 5,5 maanden, gelijklopend met het aantal maanden als burgemeester. Daarenboven krijg ik het verschil van de wedde als schepen en mijn pensioen voor 6,5 maanden, in totaal maximaal 12 maanden na uittreding. Maar er werd geen rekening gehouden in het budget met het feit dat ik vanaf 1 juli 2020 ook effectief mijn pensioen zal aanvragen als gepensioneerde mandataris. Met andere woorden ontvang ik een ‘kleine vergoeding’ als uittredend burgemeester gedurende 5,5 maanden van ongeveer 400 euro per maand netto. Dus maximaal 2.200 euro verdeeld over 5,5 maanden. Dus laten we wel wezen, de cijfers van de N-VA zijn verre van correct. De waarheid heeft zo haar rechten.”