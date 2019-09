Hommeles in Heers: “Herfinanciering uitstaande schuld kost Heers maar liefst 560.000 euro” Dirk Selis

26 september 2019

15u28 0 Heers De gemeenteraad in Heers is al vaak het middelpunt van verhitte discussies geweest en daar was de meest recente zitting geen uitzondering op. Het agendapunt ‘groepering van de schuldportefeuille’ veroorzaakte heel wat ophef. “Financieel wanbeleid ten top”, zegt Jan Leus (N-VA). “Het kost onze gemeente maar liefst 560.000 euro extra om de uitstaande schuld te herfinancieren. Weggegooid geld.”

“VLDumont wil de schuld van om en bij de 4,8 miljoen euro herfinancieren tot 2039. Normaal is de schuld van onze gemeente over vijf jaar al gehalveerd tot 2.4 miljoen euro en tegen 2028 is ze zelfs teruggelopen tot minder dan 1 miljoen euro”, rekent Jan Leus voor ons uit. “Dat betaal je toch gewoon af en ga je nu niet meer herfinancieren? Men wil gewoon extra ruimte in het budget creëren om, en ik voorspel het hierbij, nieuwe bijkomende leningen te kunnen afsluiten. Wanneer je een duurzame investering doet, dan hebben wij er als N-VA-fractie zelfs niets op tegen dat er wordt geleend. Maar, geen spoor van duurzame investeringen in de Heerse begroting. Bij de budgetwijziging van april laatstleden werd er al een tweede bijkomende lening ingeschreven van 570.000 euro en dat enkel om de dagelijkse uitgaven te financieren. Bovendien probeert men deze beslissing door de strot van de gemeenteraad te duwen zonder dat de wet op de overheidsopdrachten wordt gerespecteerd. Dit kan toch gewoon niet. Er is immers geen aanbesteding geweest voor dit voorstel dat op de agenda staat. Een goede huisvader gaat toch op zijn minst even kijken wat de markt te bieden heeft. In Heers niet. In Heers kan blijkbaar alles, denken de burgemeester en het schepencollege boven de wet te staan, of is het allemaal onkunde?”, besluit een verontwaardigde Leus.

Geen geknoei

“Er wordt zeker niet geknoeid met belastinggeld, integendeel wij gaan hier heel voorzichtig mee om”, verweert eerste schepen Kristof Pirard (VLDumont) zich. “De groepering van de leningen bezorgt ons inderdaad een nieuwe betere rentevoet dan voorheen, alsook zal deze nieuwe gegroepeerde lening lopen tot 2039 waardoor de aflossing mooi verdeeld wordt over de jaren heen. Door dit toe te passen, verdelen we de zware last die historisch meegedragen wordt en creëren we inderdaad meer budgettaire ruimte om bijkomende toekomstige projecten te voorzien.”