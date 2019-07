Het is rustig in Heers, te rustig: “Wij moeten bijbetalen om in ons eigen huis bereikbaar te zijn” Dirk Selis

22 juli 2019

14u49 0 Heers Wie verlost wil worden van die vervelende telefoons en mails, verhuist best naar Heers. Daar heeft u bijna geen mobiel bereik. Maar de inwoners zelf hebben er stilaan genoeg van. “Wij moeten bijbetalen om in ons eigen huis bereikbaar te zijn”, briest schepen Kristof Pirard (Open Vld).

Met een Mobiscore van 4,7 op 10 behoort het Haspengouwse Heers tot de eerder landelijke gemeenten van Vlaanderen. Maar nu de mobiele telecommunicatie het ook laat afweten, is de maat voor de Haspengouwers vol. “Proximus doet de mensen van Heers tekort. Ofwel is er geen bereik in bepaalde deelgemeenten van Heers of we moeten bijbetalen op de algemene abonnementskosten om in eigen huis bereikbaar te zijn”, fulmineert Kristof Pirard, eerste schepen van Heers (Open Vld).

Zijn wij in Heers dan minder dan ergens anders? Wij moeten evenveel betalen voor ons abonnement. Maar om dan in ons eigen huis te kunnen bellen en op het netwerk te surfen, moeten wij nog bijbetalen Kristof Pirard

“Ik ben al sinds jaar en dag klant bij Proximus, maar het begint nu toch de spuigaten uit te lopen. In sommige deelgemeenten van Heers heb ik totaal geen bereik en geen 4G. Dit kan toch echt niet meer in deze tijd! Bereikbaarheid is superbelangrijk. Ook in mijn functie is het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn voor alle inwoners van Heers. Je weet nooit wat er kan gebeuren.”

Extra betalen

“Wij hebben dit nochtans al meermaals aangekaart bij Proximus, telkens zonder reactie”, gaat Pirard verder. “Uiteindelijk heb ik vorige maand iemand van Proximus kunnen strikken en hij heeft mij dan ook per mail geantwoord op mijn vragen. Hij bevestigt mij dan ook dat de ‘indoor coverage’ (de dekking in een gebouw, red.) niet overal prima is, maar ze kunnen ons het volgende aanbieden: ‘mobile coverage Extender’, maar dat kost 5 euro per maand dus 60 euro per jaar. Zijn wij in Heers dan minder dan ergens anders? Wij moeten evenveel betalen voor ons abonnement als iemand anders. En om dan in ons eigen huis te kunnen bellen en surfen op hun netwerk moeten wij nog bijbetalen. Dit kan en mag niet. Ik hoop dan ook dat Proximus eerstdaags met een degelijke en correcte oplossing uit de bus komt.”

Samenzitten

Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke sust. “Wij gaan een dezer dagen samenzitten met de schepen en de mensen van de gemeente Heers om te kijken hoe we dit kunnen oplossen”, zegt Fabrice Gansbeke.