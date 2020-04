Groen licht voor verlichting op de Kelottesberg: gemeente Heers haalt na zes jaar slag thuis Dirk Selis

11u21 6 Heers Er lag sinds 2014 een nieuw fietspad op de 1,3 kilometerslange, bochtige gewestweg van de Kelottesberg, maar straatverlichting kwam er evenwel niet. “Past niet in het lichtplan van de Vlaamse overheid”, klonk het. Maar het kleine Heers beet door. “Uiteindelijk kregen we nu, na 6 jaar, toch groen licht om de Kelottesberg te verlichten voor zowel de motorvoertuigen als de fietsers”, zegt een opgeluchte eerste schepen Kristof Pirard (Open Vld).

“Na goedkeuring van het Agentschap Wegen en Verkeer gaan we samen met Fluvius de verlichting aanleggen op de gewestweg N743, in de volksmond bekend als Kelottesberg. We hopen dat er voor het najaar licht in de duisternis is. Onze gemeente moet nu wel zelf de kosten, samen met Fluvius, dragen. Het totale kostenplaatje voor de gemeente bedraagt bijna 35.000 euro. Een kleine prijs voor meer veiligheid op de weg”, zegt een tevreden schepen van Openbare Werken Kristof Pirard (Open Vld). “Maar dit dossier verliep niet meteen van een leien dakje”

Ongevallen niet te tellen

“De ongevallen die hier ooit op dit stuk van net geen 1,3 km zijn gebeurd, zijn niet te tellen”, gaat Pirard verder. “Maar die verlichting kwam er maar niet door. We kregen te horen dat specifieke fietsverlichting niet mogelijk was omdat dit niet zou passen in de criteria van de lichtvisie van de Vlaamse overheid. De weg is inderdaad geen weg met dichte bebouwing, maar verbindt wel de dorpskernen van Mechelen-Bovelingen en Rukkelingen-Loon met de steenweg tussen Luik en Sint-Truiden. En het criterium dat bij vrijliggende fietspaden 2.000 fietsers in 24 uur moeten passeren, is voor kleinere gemeenten sowieso niet haalbaar. Dat Vlaanderen besliste om op basis van dat criterium niet te investeren, konden we nog begrijpen. Maar niet dat we het zelf niet mochten aanpakken. Krijg dat maar eens uitgelegd aan uw bevolking. Gelukkig, na lang aandringen, komen ze daar nu op terug.”

Blijven vechten

“Naast verkeersveiligheid kwam de gewestweg ook al meermaals in de actualiteit met modderstromen. Voor 2014 stond de weg nog blank bij dezelfde wolkbreuk die ook het gemeentehuis en politiekantoor in het centrum van Heers onder water zette. Het dossier werd in 1997 nog in gang gezet door toenmalig Gingeloms burgemeester en Vlaams minister Eddy Baldewijns. Maar eindelijk geraakt de weg nu helemaal af. Of hoe kleine gemeenten moeten blijven vechten om zaken in Brussel te doen bewegen”, besluit Pirard.