Geparkeerde aanhangwagen plots verdwenen Birger Vandael

19 juli 2020

15u01 0

De politie Limburg Regio Hoofdstad kreeg in de nacht van zaterdag op zondag te maken met een opmerkelijke diefstal. De feiten speelden zich af aan de Jan Odeurslaan in Heers. Omstreeks 0.30 uur was een aanhangwagen verdwenen die geparkeerd stond op de oprit van een woning. Vermoedelijk het werk van onbekenden. Een onderzoek werd opgestart.