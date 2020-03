Gemeente Heers geeft 247.500 euro terug aan haar inwoners: “Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen” Dirk Selis

17u23 22 Heers Het gemeentebestuur van Heers gaat maar liefst 247.500 euro vrijmaken om terug te laten vloeien naar haar inwoners. “Het zijn uitzonderlijke tijden en deze uitzonderlijke tijden vragen dan ook om uitzonderlijke maatregelen. We zijn iedereen dankbaar om te helpen en om ‘in zijn kot te blijven’ om samen dit virus te bestrijden”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

“Buiten de ondersteuningsmaatregelen die onze Vlaamse en federale regering reeds genomen heeft, willen wij als kleine gemeente ook een extra inspanning doen voor onze inwoners die Heers altijd doen leven”, zegt burgemeester Henri Dumont. “Wij hadden reeds beslist om de zelfstandigen en de vrije beroepen in hoofdberoep die hun inkomsten verloren door het coronavirus, een extra steun te geven van 300 euro. Maar we willen meer doen, meer voor iedereen, meer voor elke inwoner, meer voor elke vereniging die Heers doet bloeien. Want zonder mensen en verenigingen is Heers maar een lege doos. Het zijn de mensen en verenigingen die het kleine Heers zo groot maken.”

Groot afval gratis opgehaald

“Wij organiseren midden juni een extra gratis ophaalronde van het groot afval in de volledige gemeente. (kostprijs schatting: 50.000 euro red.)”, zegt eerste schepen Kristof Pirard (Open Vld). “Wij geven elk gezin in Heers een kaart van 25 euro voor gebruik containerpark. De mensen mogen deze kaart midden juni in je brievenbus verwachten. (kostprijs schatting 25 euro x 3.300 gezinnen = 82.500 euro red.). Voorts geven wij elke vereniging aangesloten bij een adviesraad in Heers volgend jaar een extra duwtje in de rug. Wij komen voor een bedrag van maximum 150 euro en 50% tussen in de aankopen die ze bij een lokale handelaar doen. Dus als een vereniging lokaal voor 300 euro gaat kopen, dan krijgt ze van de gemeente 150 euro terug. (kostprijs schatting: 65 verenigingen x 150 euro = 9.750 euro red.). Ook geven we elke inwoner een tegoedbon van 10 euro om lokaal te gaan winkelen en/of te consumeren in Heers, in kader van ‘winkel hier’. Zo proberen we onze inwoners een extraatje te geven en de lokale economie een boost te geven na de coronacrisis. De mensen mogen deze tegoedbon midden juni in je brievenbus verwachten. (kostprijs schatting: 7.500 inwoners x 10 euro = 75.000 euro red.).”