Gemeente Heers bezorgt elke inwoner een herbruikbaar stoffen mondmasker

Dirk Selis

21 april 2020

10u04 0 Heers Het schepencollege van Heers heeft zonet beslist om elke inwoner van jong tot oud te voorzien van een wasbare stoffen mondmasker. Een bijkomende investering van 18.675 euro die ze naar eigen zeggen met de glimlach doen om zo elke inwoner van Heers te helpen met het behoud van hun goede gezondheid. Binnen twee weken worden alle mondmaskers bedeeld.

“Daarenboven gaan we deze mondmaskers aankopen met Think Pink België waarvan 80 % van de opbrengst naar de strijd tegen borstkanker gaat”, zegt eerste schepen Kristof Pirard (Open Vld). “Maar er is meer. Wij gaan ook de dokters, de verpleegkundigen, de kinesisten en het rusthuis van Heers voorzien van medische FFP2 mondmaskers om zo veilig om te gaan met hun patiënten. Zo hebben we maar liefst 13.000 mondmaskers gekocht voor een bedrag van 11.050 euro.”

Sluitingsuur om 15u.00

Hiermee neemt het kleine Heers, dat tegen het grote Sint-Truiden aanschurkt, opnieuw het voortouw in de strijd tegen het coronavirus. Eerder liet burgemeester Henri Dumont zich al opmerken toen hij de Heerse horeca op vrijdag 13 maart al om 15u.00 liet sluiten in plaats het nationaal aangekondigde middernachtelijke sluitingsuur. “Geen lockdownfeestjes in Heers”, zei de burgemeester toen. “De situatie is al meer dan ernstig genoeg. Er zijn in Heers al enkele besmettingen. We gaan het nu ook niet gaan zoeken, hè. In Italië heeft men veel te lang gewacht. Al die café’s in Milaan zijn veel te lang open geweest. Dat zal in Heers dus niet waar zijn. We zien op sociale media verschillende oproepen verschijnen om vanavond massaal samen te komen, voordat zulke bijeenkomsten vanaf middernacht verboden zijn door de federale regering. Het gemeentebestuur roept op om niet naar deze bijeenkomsten te gaan en het gezond verstand te laten primeren. We moeten samen ons best doen om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk in te dijken.” Over die uitspraken werd toen wat lacherig gedaan, al was het maar omdat de burgervader Heers met Milaan vergeleek. Maar dat gelach verging even snel als het gekomen was.

