Geen ‘lockdown-vaten’ in Heers: burgemeester sluit alle café’s al om 15.00 uur Maar niet iedereen heeft het zo begrepen Dirk Selis

13 maart 2020

15u08 6 Heers Om vrijdagnacht klokslag twaalf uur gaan alle restaurants en cafés dicht. En vooral die laatste willen nog heel even het onderste uit de kan halen. Tijdens de laatste uren worden er massaal lockdown-vaten gegeven. Maar niet in Heers.

“We zijn met de veiligheidscel samengekomen”, zegt burgemeester van Heers Henri Dumont. “En wij gaan streng optreden. Al onze café zullen om 15u.00 al sluiten. Geen lockdown-parties in Heers. De situatie is al meer dan ernstig genoeg. Er zijn in Heers al enkele besmettingen. We gaan het nu ook niet gaan zoeken hè. Trouwens de dokters van Heers geven mij gelijk. In Italië heeft men veel te lang gewacht. Al die café’s in Milaan zijn veel te lang open geweest. Dat zal in Heers dus niet waar heten. We zien op sociale media verschillende oproepen verschijnen om vanavond massaal samen te komen, voordat zulke bijeenkomsten vanaf middernacht verboden zijn door de federale regering. Het gemeentebestuur roept op om niet naar deze bijeenkomsten te gaan en het gezond verstand te laten primeren. We moeten samen ons best doen om de verspreiding van het Coronavirus zoveel als mogelijk in te dijken.”

Heere van Heers

Of alle cafés het daarmee eens zijn? “Alle cafés vinden het een goede beslissing, op één café na. Maar wie niet horen wil, moet voelen. De arm de wet zal dan ook optreden”, reageert Dumont. Wanneer we om 15u.05 naar café ‘De Heere van Heers’ bellen zijn ze gewoon open. “Wij blijven open ja”, zegt de zaakvoerder. “Ik heb niets getekend, en niets ontvangen, dus ik blijf open.”

Lockdown-vat In de Sporthal

“Nu zakt mijn broek af”, reageert oppositieraadslid Gerald Kindermans (CD&V). “Een paar uur geleden riep de schepen van Gezondheid Carina Volont nog op om om allemaal naar het lockdown-vat van de Sporthal van Heers te gaan. En nu moeten de café’s al om 15u.00 sluiten. Niet te begrijpen.”

“Toen ik dat bericht gedeeld heb, was de situatie nog zo erg niet”, reageert schepen van Gezondheid Volont. “Ik ken de uitbater goed en wou hem steunen, door het bericht te delen. Maar dat was voor onze beslissing om de cafés om 15u.00 te sluiten.”