Eerste schepen van Heers is boos op De Lijn: “Vierde keer dit jaar dat de bus niet of te laat is komt opdagen!” Dirk Selis

11 februari 2020

15u12 0 Heers Schepen Kristof Pirard (Open Vld) van Heers is boos op vervoersmaatschappij De Lijn. “Nu ben ik het beu! Vandaag voor de vierde keer dit jaar dat de bus niet of te laat is komen opdagen in Mechelen-Bovelingen.” “Panne en staking”, reageert Sonja Loos van De Lijn. "Dat zijn oorzaken die wij niet zelf in de hand hebben.”

“Elke keer als ik dit aankaart bij De Lijn, dan is er schijnbaar geen probleem”, steekt schepen Kristof Pirard (Open Vld) van wal. Awel, er is wel degelijk een probleem! En de garantie dat als de bus hier te laat is in Mechelen-Bovelingen, dat er aansluiting is in Heers is ook niet waar. Ik krijg te horen dat ze ‘moeten’ wachten op elkaar. Niet dus. Dit kan toch niet meer. Men wilt het openbaar vervoer promoten, er is nog geen garantie op basisvervoer van de schoolgaande kinderen. En keer op keer moeten ouders en grootouders zich in stukken snijden om de kinderen toch in school te krijgen. Worden de kosten van het abonnement dan ook gecompenseerd? En de kosten die de ouders maken om hun kinderen te brengen? Ik word letterlijk overladen met vergaderingen over vervoer op maat en over de optimalisatie van het openbaar vervoer op verzoek… maar ze zouden beter eerst iets doen aan de reguliere bussen, laat die eerst eens rijden.”

Pannen en staking

“Schepen Pirard heeft inderdaad al eerder gemeld dat een ochtendrit van lijn 37 niet aan de halte gepasseerd is”, reageert woordvoerder Sonja Loos van vervoersmaatschappij De Lijn. “Deze rit werd sinds begin januari één keer niet gereden omwille van een staking; een andere keer omwille van een panne. Dat is natuurlijk hinderlijk voor onze reizigers, maar helaas zijn dat oorzaken die wij niet zelf in de hand hebben.”

Enkele minuten vroeger

“Uit het onderzoek na de eerdere klacht is gebleken dat de bus voor het overige wel degelijk aan de halte gepasseerd is, maar met vertraging”, gaat Loos verder. "Maar de voorziene rijtijd is wat krap, waardoor de bus soms met vertraging aan de halte passeert. Scholieren aan de halte denken dan wel eens dat de bus niet komt en verwittigen de ouders. Door de krappe rijtijd is ook de aansluiting met lijn 26 in Heers nipt. Voor zover wij kunnen nagaan, wacht lijn 26 wel altijd op lijn 37, ook bij vertragingen (niet bij de panne omdat de vertraging te groot was). Alle begrip dat schepen Pirard en de andere ouders dit geen goede service vinden. Wij hebben dan ook vanaf zijn eerste klacht al naar een oplossing gezocht. Wij hebben wel eerst een onderzoek moeten doen om te weten wat nodig is en wat kan binnen de voorziene diensten. Die puzzel leggen, vraagt altijd wat tijd. Maar, ik kan bevestigen dat deze ochtendrit van lijn 37 vanaf 2 maart enkele minuten vroeger zal vertrekken. Daardoor zal de rit tijdig in Mechelen-Bovenlingen passeren en kan de aansluiting met lijn 26 in Heers ook vlotter verlopen.”