Chef van restaurant Marsnil start hoevewinkel: “We hebben te lang onze eigen producten verwaarloosd” Dirk Selis

17 april 2020

16u30 0 Heers Frederik Cornelis van het culinaire Haspengouwse restaurant Marsnil laat zich niet kisten door corona. Het recent geopende restaurant op het ouderlijke wijndomein is sinds de lockdown noodgedwongen op slot. Maar Frederik en zijn familie blijven niet bij de pakken zitten. Dit weekend opent hun hoevewinkel, waar lokale streekproducten centraal staan.

“Eigenlijk sluit dit project nauw aan bij de filosofie die de basis is voor ons werk op het familiedomein, waar we sinds een aantal jaren een eigen wijngaard en moestuin hebben uitgebouwd”, licht Frederik Cornelis licht het initiatief toe. “In restaurant Marsnil verwerk ik in eerste instantie producten van eigen kweek. Dat zijn groenten, kleinfruit, kruiden maar ook wijnen van onze eigen druiven. Op die manier willen we ons dorp en bij uitbreiding Haspengouw en Limburg promoten. De coronacrisis leert ons duidelijk dat we in de toekomst meer moeten focussen op het voorzien in eigen behoeften. Zoals onze voorouders ons dat hebben voorgedaan. We hebben de afgelopen decennia van de wereld ons dorp willen maken. We zijn daardoor afhankelijk geworden van producten uit dikwijls verre landen en verwaarloosden de rijkdommen die onze eigen streek te bieden heeft. Vandaar onze aandacht voor gezonde voedingsingrediënten van bij ons.”

Boeren gezocht

Frederik en zijn tweelingbroer Adriaan bieden vanaf volgend weekend op het Domein Marsnil, waar hun mamma Isabel al enkele decennia lang B&B ‘Hotelhoeve Karrehof” uitbaat, in een heuse hoevewinkel gezonde en onbespoten en biologische voedingsproducten van eigen kweek aan. Dat gaat van klassieke tomaten, salades, aardappelen, kolen, selder, prei tot kleinfruit, meloenen, courgettes en specialiteiten. Ze bieden ook witte wijnen van topkwaliteit uit hun eigen wijngaard aan. “We zoeken collega-boeren uit Batsheers en onmiddellijke omgeving die met ons willen meewerken en de producten die zij telen via onze winkel willen aanbieden”, gaat Cornelis verder. “Steven Houbrechts van ‘De Smishoeve’ hier in Batsheers, doet alvast mee. We hopen op nog meer navolging.” Als de coronacrisis onder controle is en hun restaurant weer de deuren kan openen blijft de familie Cornelis de hoevewinkel uitbaten:winter en zomer.