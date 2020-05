Burgemeester Henri Dumont gebruikt zijn uittredingsvergoeding om iedere inwoner twee extra stoffen herbruikbare mondmaskers te schenken Dirk Selis

01 mei 2020

10u53 0 Heers Elk huis in Heers zal volgende week twee stoffen herbruikbare mondmaskers ontvangen in de brievenbus. Dat bovenop het geplande mondmasker per inwoner van Think Pink. De Heerse burgemeester wendt zijn uittredingsvergoeding aan om een laatste cadeau aan zijn inwoners te geven, vooraleer hij zijn sjerp in juni doorgeeft aan eerste schepen Kristof Pirard.

Uittredend burgemeester Henri Dumont gebruikt zijn veel besproken ingeschreven uittredingsvergoeding om elk huishouden van Heers te voorzien van nog eens twee extra stoffen herbruikbare mondmaskers. “Ik hoop hierbij bij te dragen aan de goede gezondheid van elke inwoner”, legt burgemeester Dumont uit. “De nood is hoog en de tijd dringt, hé. Iedereen die vanaf 4 mei het openbaar vervoer neemt, is verplicht een mondmasker te dragen. Onze lieve inwoners vragen erachter, vandaar onze bijkomende bestelling. De mondmaskers van Think Pink zijn besteld en zullen hopelijk toekomen binnen de 12 à 15 werkdagen, zoals reeds gecommuniceerd. Dan gaan we ook iedereen hun aankoopbonnen van 10 euro bezorgen en per huishouden hun gratis containerparkkaart.”

Geschenk

Op de laatste gemeenteraad van 2019 werd er nochtans een stevig robbertje gevochten over die bewuste uittredingsvergoeding. Toen de N-VA de uittredingsvergoeding aan de kaak stelde, gingen de poppen stevig aan het dansen. “Als je dan ook nog eens de kleine lettertjes van het meerjarenplan leest, zie je dat er een uittredingsvergoeding wordt ingevoerd. En wat blijkt ? Burgemeester Dumont laat zich in juni 2020 bij zijn afscheid een uittredingsvergoeding uitbetalen van 26.668 euro. Ethiek is ver te zoeken. Ook nu kent de graaicultuur en zelfbediening geen grenzen in Heers”, zei N-VA-raadslid Daniël Medarts.

Leugens volgens Dumont. Maar die vergoeding wendt de burgemeester nu aan om zijn inwoners tegen het virus te beschermen. “Mijn geschenk aan de lieve mensen van Heers vooraleer ik in juni mijn burgemeesterssjerp aan Kristof (Pirard, red.) geef.”