Bestuurster onder invloed knalt tegen politiecombi

20 augustus 2019

18u37 1 Heers Op de Nieuwe Steenweg in Heers heeft de lokale politie maandagavond omstreeks half tien een auto opgemerkt die met gedoofde lichten rondreed. Toen een agent teken deed aan de bestuurster om haar te waarschuwen, gaf ze plots plankgas.

Andere ploegen van de lokale politie kwamen ter plaatse om de auto alsnog te onderscheppen. De 43-jarige bestuurster scheurde echter opnieuw weg. Op de Neremweg in Borgloon blokkeerde een combi uiteindelijk de rijbaan, om haar zo te dwingen te stoppen. Maar in plaats van af te remmen en te stoppen reed de vrouw frontaal in op het dienstvoertuig van de politiezone kanton Borgloon. De twee inspecteurs geraakten hierdoor lichtgewond, en ook de bestuurster zelf liep verwondingen op. Uit een speekseltest bleek al snel dat ze onder invloed van drugs reed. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Zij zal ook wegens weerspannigheid gedagvaard worden door Parket Limburg.