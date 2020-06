Animal Rescue Service bezorgd na dood van twee dassen Birger Vandael

01 juni 2020

14u47 0 Heers Het afgelopen weekend werden er in de buurt van Heers twee dassen dood aangetroffen. “ We zijn er zo goed als zeker van dat er kwaad opzet in het spel is”, reageert Animal Rescue Service verbolgen. “Er werd blijkbaar enkele dagen geleden een kip aan de ingang van de burcht gevonden. Dus vergiftiging is zeker niet uitgesloten!”

Zondag kreeg de vzw een eerste oproep van de dassenwerkgroep met de vraag om de dood van een das te onderzoeken. Een dag later werd in de buurt van de burcht opnieuw een das aangetroffen die amper nog ademde. Het jonge diertje overleefde zijn doodstrijd uiteindelijk niet.

Geen gevaar voor de mens

“Een das behoort misschien wel tot de marterachtigen, maar is geen rover”, onderstreept men bij de vzw. “Hij is eerder een trage snuffelaar die voedsel eet dat letterlijk voor zijn neus passeert. Het dieet van een das bestaat voornamelijk uit wormen, insecten en fruit. Hier en daar kan hij eens een nestje muizen, ratten opeten of van een kadaver smullen. Dus deze ‘tamme goedzak’ is zeker geen gevaar voor mens en huisdier!”

De twee dassen worden momenteel overgebracht naar het Natuurhulpcentrum Opglabbeek voor verdere onderzoeken naar de doodsoorzaak. Het Agentschap Natuur en Bos volgt de zaak verder op.