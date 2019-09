‘Krachtig 2017' wint Gouden Medaille van de Lage Landen Dirk Selis

01 september 2019

15u13 0 Heers Het wijndomein Kitsberg is in het kasteel van Amelrongen in Nederland in de prijzen gevallen op de Wijnkeuring van de Lage Landen. Hun chardonnay ‘Krachtig’ won een gouden medaille en komt daarmee op de kaart in maar liefst twaalf sterrenrestaurants.

Daniel en Evy Medarts van het wijndomein Kitsberg uit Klein-Gelmen, pal in het hart van het glooiende Haspengouw, zijn één van de in totaal 128 Belgische wijnmakers. Zij hebben met hun chardonnay ‘Krachtig’ uit 2018 de gouden medaille behaald. Dat gebeurde op de ‘Wijnkeuring van de Lage Landen’ in het Nederlandse Amerongen. Van de 242 inzendingen, waaronder 161 witte wijnen werd chardonnay ‘Krachtig’ met een score van 90,8, de hoogste score ooit, verkozen tot de beste witte wijn.

Eén familie

Volgens wijnbouwer Daniël Medarts was 2018 dank was zij de uitstekende zomer een topjaar voor de Limburgse wijn. “De ondergrond van ons domein bestaat uit klei, mergel en keien. Na studies bleek deze dan ook zeer geschikt voor het aanplanten van chardonnay- en pinot-druifsoorten. Bijzonder aan wijndomein Kitsberg is dat het volledige proces, van het wijn maken over het oogsten en snoeien tot het bottelen en verkopen, door één familie gebeurt. De winnende Heerse wijn wordt in een oplage van 5.000 flessen gebotteld en is nu al besteld door maar liefst twaalf sterrenrestaurants”, weet Daniel nog te vertellen.