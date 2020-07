“Boeren èn natuurgebied willen water, maar beek staat vaak te droog": minister Demir maakt geld vrij om waterproblemen aan te pakken Marco Mariotti

04 juli 2020

18u19 0 Heers Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaat de problemen met water in landelijke gebieden aanpakken. Zo staan beken soms te droog terwijl boeren water nodig hebben voor hun gewassen en ook de aanpalende natuurgebieden moeten overleven. Er wordt 5,57 miljoen euro in verschillende waterinitiatieven geïnvesteerd. Ook Heers krijgt 260.000 euro.

De eerste maatregelen die zullen worden uitgevoerd gebeuren ondermeer in ‘Herk- en Mombeekvallei’. Aan de Batsheerse Beemd in het Heers zag ze met eigen ogen welke resultaten lokale samenwerking rond water kan opleveren.

Het project Water-Land-Schap mobiliseert landbouwers en bedrijven, lokale overheden en landschapsbeheerders om waterproblemen samen aan te pakken. Enkel zo kunnen we de droogtemaatregelen in de open ruimte worden aangepakt.

Bochten

“Als we op een andere manier met water, landbouw en landschap om willen gaan, wat door de droogteproblemen meer dan ooit nodig is, moeten we daar als regering ook in investeren”, vertelt ze. In Heers was duidelijk hoe bepaalde beken en stroompjes de omgeving bewateren, maar soms ook droog komt te liggen. “De landbouwers halen er water uit, maar tegelijk zou het natuurgebied ook een deel water moet krijgen. Via tal van projecten willen we de waterstand zo hoog mogelijk houden, en de omgeving mee laten genieten.”

Zo worden waterlopen bewust in bochten gegraven, in plaats van in één rechte lijn naar de vallei. “Zo legt het water een langere weg af, blijft het meer 'hangen' in de bochten en neem de grond water op. Door die bochten hou je het water als het ware tegen en staat het peil op termijn hoger.”

Demir zal nu 257.350 euro toekennen aan dit gebied, en nog eens aan zes regio’s in Vlaanderen. “Door deze initiatieven middelen toe te kennen, kunnen ze verder samenwerken aan de waterproblematiek in Vlaanderen”, aldus minister Demir.

Modderstromen

Samen met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren wordt in de Herk- en Mombeekvallei nog eens 17.500 euro geïnvesteerd in het beheer van laagstamfruitplantages en grasland. Via biodiverse erosiewerende maatregel moet de waterkwaliteit verbeteren en tegelijk de kans op modderstromen in de dorpen doen afnemen.