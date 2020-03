Zuhal Demir (N-VA) kondigt ‘Big Brother in het bos’ aan: “Je wil de wolf nu écht niets aandoen” Marco Mariotti

12 maart 2020

19u24 320 Hechtel-Eksel Wolven August en Noella gaan beter beschermd worden. Minder jacht in hun leefgebied, meer camera’s en controleurs én nog strengere straffen. “Tegelijk versoepelen we subsidies voor boeren die een wolvenomheining plaatsen”, kondigde Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir (N-VA) vandaag aan.

“Je gaat daar nu in het bos beter niéts mispeuteren.” Klare taal van minister van Milieu Zuhal Demir (N-VA) gericht aan iedereen die het slecht voor heeft met de wolven in Noord-Limburg. De straffen op het doden van de beschermde wolf zullen worden verdubbeld naar vijf jaar cel. Tegelijk gaat de leefomgeving meer controle krijgen en gaan er camera’s worden bijgehangen.

Big Brother in het bos? We overdrijven niet. “Die camera’s hebben hun nut al vaker bewezen en we zullen dat aantal nog opvoeren”, zegt Demir. “Je wil daar nu echt niets gaan mispeuteren, hoor. Je wordt gepakt, én de straffen zijn zwaarder.” Er volgt nauwere coördinatie tussen boswachters, natuurinspecteurs en militaire domeinwachters. De Genkse minister wil de wolf toevoegen aan bijlage III van het Natuurdecreet: meteen de hoogste beschermingsgraad.

Nog belangrijk zijn de rustzones voor het koppel en dan vooral in de paartijd. “Er komt een grotere jachtvrije rustzone door het opschorten van alle jachtactiviteiten in het leefgebied van de wolf tijdens het voorplantingsseizoen. Het gaat om Kamp Beverlo, Schietterrein Meeuwen-Helchteren en Pijnven in Bosland.”

Geld voor schapenboeren

Samenleven wordt het, willen of niet. Demir maakt middelen vrij om de schapenboeren en collega’s voldoende te kunnen subsidiëren als zij wolvenomheiningen willen installeren. “Daar bestond vandaag nog te veel onduidelijkheid over, maar we willen dit net stimuleren. Iedereen moet binnen dit en twee jaar zijn wolvenomheining hebben geplaatst en krijgt dan grotendeels alles terugbetaald. We zoeken daarvoor nog extra middelen via Europa.”

Schadevergoedingen zullen ook worden betaald, maar op termijn énkel als de bewuste boer een wolvenomheining had. De samenwerking met het Wolf Fencing Team Belgium van WWF wordt versterkt. Zij krijgen ook een werkingssubsidie voor de inspanningen die ze leveren.

Stoppen met roodkapje

Demir vindt de duidelijke communicatie cruciaal. “Mijn dochter zingt soms het liedje over roodkapje en de wolf, maar de realiteit ligt anders. Experten zeggen al jaren dat wolven mensenschuw zijn, maar er is nog werk om ook de bevolking daar over te informeren.” En wat als er wél wolven ander gedrag vertonen. “Ook daar maken we een plan voor op met expertise uit het buitenland zodat we weten hoe te handelen als ze risicowolven of ‘probleemwolven’ opduiken.

Op regelmatige basis komt het Wolvenplatform samen waar alle partijen zoals Welkom Wolf, Hubertus Vereniging Vlaanderen en andere experten deel van uitmaken.