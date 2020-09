Zes schapen gedood door wolf in Hechtel-Eksel Giulia Latinne

10 september 2020

16u33 0 Hechtel-Eksel Vandaag zijn zes schapen en een gewond schaap aangetroffen in een weide in Hechtel-Eksel. Alles wijst in de richting van de Limburgse wolven, die wellicht onder de omheining konden kruipen om bij de schapen te geraken.

Op een weide in Hechtel-Eksel zijn zes schapen gedood door een wolf. Die kon mogelijks onder de omheining van de weide kruipen, waardoor de schapen ten prooi vielen. Eén gewonde schaap is nog in behandeling door de veearts, maar de kans is groot dat het dier de aanval niet zal overleven. “Als de draad niet ingegraven is of er geen stroom is aan de onderzijde, dan kan de wolf er gemakkelijker onderdoor kruipen”, zegt boswachter Eddy Ulenaers. “Bij negentig procent van de gevallen is dat het probleem.”

Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos moeten veehouders oppassen dat ze hun dieren niet ‘als McDonald’s’ in de weide zetten. “Men moet ook verantwoordelijkheid nemen naar de dieren toe. De wolf is een beschermde soort in Europa en geen jachtbare soort, en dat verschil is voor sommige mensen toch moeilijk. Schapen zijn een makkelijk prooi voor de wolf en we zijn ongerust dat als ze zich daarin specialiseren, het probleem alleen maar groter gaat worden”, benadrukt Ulenaers.