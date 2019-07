Zes extra verhuurlocaties voor hangmatten in Bosland BVDH

02 juli 2019

12u34 0

Enkele jaren geleden lanceerden de Boslandpartners een uitleendienst voor hangmatten. Omwille van het succes werd deze service in 2018 al uitgebreid naar de 4 Boslandgemeenten. En deze zomer werden opnieuw 6 verhuurlocaties toegevoegd: B&B Factorij 10, De Groenen Hoek, LimDiscovery, ‘t Exelshof, De Kleine Hof en Huis Over Grenzen. Tussen 15 maart en 15 oktober kunnen geïnteresseerden terecht bij 17 uitleenpunten - waaronder een groot aantal Bosland Gastheren - voor het uitlenen van een gratis hangmat. De huur is volledig gratis: je betaalt enkel een waarborg. Geïnteresseerden nemen best op voorhand even telefonisch contact op: om zeker te zijn dat de hangmatten die dag nog beschikbaar zijn. Het uitlenen is telkens voor een halve of een ganse dag.