Zalen in Hechtel-Eksel reserveer je voortaan online Birger Vandael

01 juli 2020

11u42 0 Hechtel-Eksel Vanaf vandaag kan je via de “ Dit alles kadert perfect binnen de digitalisering van onze diensten, een belangrijk speerpunt in het meerjarenplan 2020-2025", zegt burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester). Vanaf vandaag kan je via de gemeentelijke website van Hechtel-Eksel verschillende zalen en lokalen reserveren. Dit kan gaan van een rustige vergaderzaal tot een sportruimte of zaal voor een familiefeest.

“Deze nieuwe manier van werken biedt veel voordelen”, is schepen van cultuur en evenementen Kelly Leenaerts (HE Lijst Burgemeester) verzekerd. “Vanaf 1 juli kan je de beschikbaarheid van onze zalen makkelijk van thuis uit nagaan via https://reservaties.hechtel-eksel.be, dag én nacht. Hier kan je vervolgens ook meteen je reservatieaanvraag doen. Zodra je aanvraag geaccepteerd of geweigerd is, ontvang je automatisch een e-mail in je mailbox. Bovendien kan je de reservatie ook steeds makkelijk online annuleren. In de toekomst zal je niet alleen zalen, maar ook materialen via dit systeem kunnen uitlenen.”

Grafische weergave

“Zowel de sportvereniging die wekelijks in de gemeentelijke sporthal traint als de vereniging die slechts één keer per jaar een eetdag in De Geer organiseert, kunnen hun reservatie handig beheren binnen onze online toepassing. De zaalbezetting wordt eenvoudig grafisch weergegeven zodat je meteen een mooi overzicht krijgt,” licht schepen Nele Lijnen (HE Lijst Burgemeester) toe.

Erkende verenigingen uit de gemeenten kregen al meteen een account. Het vrijetijdsloket blijft uiteraard bestaan. Zij behandelen alle online reservatieaanvragen en staan paraat om iedereen wegwijs te maken in het nieuwe reservatiesysteem.