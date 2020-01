Zaak rond Hechtel-Ekselse serieaanrander dit voorjaar ten gronde behandeld BVDH

10 januari 2020

De 54-jarige serieaanrander uit Hechtel-Eksel die jarenlang tientallen vrouwen in de provincie betastte, verscheen vrijdagvoormiddag voor het eerst op de correctionele rechtbank. Op vrijdag 29 mei zal de zaak ten gronde behandeld worden. De vijftiger wordt ervan beschuldigd vrouwen bij de borsten vast te hebben gepakt en hij zou geregeld zijn hand in de broek van de slachtoffers hebben laten glijden. Bij de slachtoffers zat ook een minderjarig meisje en een prostituee. In totaal stelden 32 vrouwen zich burgerlijke partij. De meesten werden lastiggevallen in het Hasseltse. De eerste feiten dateren van 2004, maar pas in 2017 kon hij worden gearresteerd. Momenteel is hij in de behandeling. De man staat voor alle duidelijkheid niet terecht voor het plegen van verkrachtingen.