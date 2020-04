Exclusief voor abonnees Wolvin Noëlla verwacht welpjes Redactie

28 april 2020

00u00 0

De Limburgse wolvin Noëlla, die met wolf August een koppel vormt, is drachtig. Dat betekent dat ons land deze lente z'n eerste wolvenwelpjes krijgt, maakte Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) bekend. "De geboorte zal niet lang meer op zich laten wachten. De eerste weken na de geboorte leiden wolven een onopvallend bestaan. Pas na enkele maanden zullen de jonge wolven mee op pad gaan binnen het territorium." Jan Loos van 'Welkom Wolf' waarschuwt intussen dat er nog steeds gejaagd wordt in het gebied van de wolven. Vorig jaar verdween wolvin Naya in exact dezelfde periode, en ook zij was drachtig. Vermoed wordt dat ze door jagers is gedood. "De komende weken en maanden zal het gebied dan ook strikt bewaakt worden om te voorkomen dat de drachtige Noëlla hetzelfde overkomt als wolvin Naya", zegt Demir.

