Wolvenexperts zijn zeker: “Naya en haar welpen zijn gedood door jagers” Marco Mariotti

27 september 2019

18u34

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 478 Hechtel-Eksel Het ziet er naar uit dat wolvin Naya en haar welpen dood zijn. Gedood door jagers, menen experten. “Of we dat kunnen bewijzen? Ze hebben het zelf aangekondigd", zegt wolvenexpert Jan Loos. Ook Sil Janssen, directeur van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek (Oudsbergen), verklaarde vandaag hetzelfde op TVL. Hubertus Vereniging Vlaanderen vindt de beschuldiging aan het adres van de jachtsector “totaal ongehoord en tendentieus”.

Sinds mei is er geen teken van leven meer in Noord-Limburg van wolvin Naya. Ze was zwanger in februari-maart en zou bevallen zijn in de loop van april. Maar sinds mei werd ze op geen énkel camerabeeld van Agentschap Natuur en Bos gezien. En er hangen maar liefst vijftig camera’s op het militaire domein en omstreken.

“Maandenlang werd ze gezien. En wekenlang zagen we hoe August duidelijk telkens in dezelfde richting liep richting Naya om haar voedsel te brengen", vertelt Jan Loos van Welkom Wolf. “Maar voor de zomer zagen we Naya nergens meer. August verscheen wel nog in beeld, maar zijn gedrag veranderde. Hij jaagde minder, liep meerdere kanten op. Het was duidelijk dat hij niet meer voor zijn vrouwtje of welpen moest zorgen.”

Dreigtelefoons

Loos is formeel: “Aangereden? Gestorven bij de bevalling? Onmogelijk. Ik heb al telefoons gehad, voicemailberichten waarbij jagers dreigen ze te gaan doden. Ze hebben het letterlijk aangekondigd.”

“Er zou iets bij de geboorte misgegaan kunnen zijn, maar dat is heel zeldzaam”, klinkt het bij het Natuurhulpcentrum. “En dan zou de wolf verzwakken en ergens opduiken. In de praktijk is die kans dus heel klein”, klinkt het. “Ze zou ook slachtoffer van het verkeer kunnen zijn. Die kans is iets groter, maar Naya kent het terrein heel goed. En meestal raakt het dan wel bekend, zoals bij de vorige wolf die werd aangereden.”

Niet elke jager is een stroper, maar elke stroper is wel een jager. Er moet er maar één tussen zitten. En we weten dat daar wel een paar cowboys tussen zitten Natuurhulpcentrum

Het Natuurhulpcentrum acht de kans dan ook groot dat er inderdaad kwaad opzet in het spel is. “Vanuit bepaalde hoeken - voornamelijk de jacht - wordt open en bloot gezegd dat ze Naya willen afschieten. Niet elke jager is een stroper, maar elke stroper is wel een jager. Er moet er maar één tussen zitten. En we weten dat daar wel een paar cowboys tussen zitten”, zegt het centrum. “De wolven hebben heel veel tegenstand, en daar zitten heel wat stropers tussen. Boeren met schapen hebben bijvoorbeeld veel minder zware taal.”

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) communiceert nog niet, maar wil dat dit weekend of ten laatste maandag wel doen. Het agentschap voert al een onderzoek sinds mei, maar heeft geen bewijzen van een concrete doodsoorzaak.

“Niks over horen vertellen”

Wij legden ons oor te luister binnen de jachtwereld, waar ze beweren van niets te weten. “Ik heb daar niets over horen vertellen”, zegt één jager anoniem. “Zoiets hou je niet stil. Wij denken dat ze gestorven is in de bevalling. Naya groeide niet op in het wild, en typisch aan dat soort dieren is dat hun bekken te smal zijn. Bij koeien die zijn grootgebracht in gevangenschap is dat ook zo.” Volgens jagers kan ze ook zijn aangereden, en later in het bos zijn gestorven.

Loos gelooft er niets van en weet dat er de laatste maanden ook tal van jachtmisdrijven zijn gebeurd. “Jagers die betrapt worden in het bos met vleeshaken met aas aan. Bedoeld om een wolf te lokken, zodat ze er dan in hangen. Die dingen weten we uit betrouwbare bron.”

Dit is pure verdachtmaking en een poging om een hele sector zwart te maken Hubertus Vereniging Vlaanderen

Jagers boos

Hubertus Vereniging Vlaanderen, de belangenbehartiger van de jachtsector, vindt de uitspraken van Sil Janssen en Jan Loos ‘tendentieus en totaal ongehoord in dit stadium van het verhaal’.

“Dit is pure verdachtmaking en een poging om een hele sector zwart te maken, zonder dat hij over de nodige materiële bewijzen beschikt. Heeft hij restanten gezien? Weet hij de naam van de zogenaamde dader? Indien hij die heeft, dan moet hij dat als strafrechtelijk feit melden en de resultaten van een mogelijk onderzoek afwachten.”

“Jagers hebben van het begin al actief en constructief meegewerkt met het Agentschap voor Natuur en Bos, wat monitoring en begeleiding van de wolf in Vlaanderen betreft. De vereniging benadrukte keer op keer in haar communicatie het unieke en beschermde statuut van het dier en zat samen aan tafel met de overheid voor het opstellen van een Wolvenplan. Dat zijn de feiten. Al de rest zijn roddels en loze beschuldigingen. Dit is speculatie met een duidelijk doel: jagers verdacht maken.”

Bekijk ook: Wolvin Naya wordt vermist

Bekijk ook: “Naya de wolf is zwanger en gaat binnenkort bevallen”