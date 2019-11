Wolf August doodt weer twee schapen: “Het jachtseizoen begint, en het is al zover” Marco Mariotti

04 november 2019

18u55 36 Hechtel-Eksel In Wauberg bij Peer zijn dit weekend weer doodgebeten schapen ontdekt. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek kwam ter plaatse voor onderzoek, maar alles wijst in de richting van wolf August. Volgens Jan Loos van Welkom Wolf wijst alles naar de timing van het jachtseizoen. “Maandenlang geen schaap doodgebeten, en net nu schuift de wolf weer richting landbouwgebied”, zegt Loos.

Het jachtseizoen is inderdaad losgebarsten, ook in de bossen en omgeving waar wolf August zich ophoudt. De viervoeter woont nog steeds in het noorden van de provincie tussen Hechtel-Eksel, Peer, Helchteren en Meeuwen-Gruitrode.

Het aantal meldingen van dode schapen was de laatste maanden nochtans gaan liggen. Maar het lijkt dat het spelletje van vorig seizoen weer begonnen is. “We hadden dit voorspeld, en het komt uit", zegt wolvenkenner Jan Loos. “Het jachtseizoen barst in alle hevigheid los en er is geen plek meer waar wolf August rustig kan vertoeven. Het dier schuift dus op en komt weer terug bij schapenweides in de omgeving.”

Nog steeds geen draad

Binnen de wereld van schapenboeren en jagers worden de dode schapen aangeduid als probleem. De wolf hoort hier volgens hen nog steeds niet thuis. Jan Loos is het daar niet mee eens. “Wie na twee jaar wolvenaanwezigheid in Limburg nog steeds geen maatregelen heeft genomen om zijn dieren voldoende te beschermen, mag zich aan nog meer problemen verwachten in de komende maanden. Nu de jacht weer overal hoogtij viert, is het logisch dat het dier met de regelmaat van de klok uit zijn kerngebieden wordt gedreven en in het landbouwgebied terechtkomt, waar onbeschermde schapen een voor de hand liggende prooi zijn.”

Welkom Wolf gaat ervan uit dat de aanvallen op schapen nog maanden kunnen doorgaan, tot het einde van het jachtseizoen.

Einde jacht

Ondertussen vraagt Jan Loos aan Vlaams minister Zuhal Demir om een einde te maken aan de jacht in heel Vlaanderen. “De grote meerderheid van het volk heeft een absolute afkeer van de jacht, zeker na de laffe moord op wolvin Naya, waarvoor méér dan genoeg indicaties zijn dat die door leden van de plaatselijke wildbeheereenheid is gepleegd. Wij hopen dat het gerechtelijk onderzoek daaromtrent snel tot conclusies zal leiden, en niet tot een seponering.”

Uiteindelijk geeft Loos ook Natuur en Bos een veeg uit de pan. “Zij staan toe dat jagers mogen jagen in natuurgebied, daar waar een wolf rondloopt. Wij hebben geen enkel vertrouwen meer in het globale functioneren van het Agentschap voor Natuur en Bos, alleen in de werking van de Natuurinspectie die relatief onafhankelijk van de rest van het instituut opereert.”