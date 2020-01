Welkom Wolf verkoopt Nayabier om gerechtskosten te betalen: “Gebrouwen waar Naya leefde en jongen kreeg” Marco Mariotti

26 januari 2020

09u00 124 Hechtel-Eksel Naya de wolf is niet meer, maar haar ziel laten we eeuwig voortleven, dachten ze bij Welkom Wolf. Die vereeuwiging vind je voortaan terug in een glas bond bier van 7%. Het Naya-bier is gebrouwen in Hechtel-Eksel bij huisbrouwerij De Logt. “Daar waar zij rondliep én vermoord werd", zegt Jan Loos van Welkom Wolf. De opbrengst gaat naar de vzw en de gerechtskosten.

“Een blond bier van 7 percent met liefde ontwikkeld op de grond waar wolvin Naya geleefd heeft maar helaas ook vermoord is." Zo kondigt Jan Loos van Welkom Wolf het wolvennieuws aan. “Dichter bij het leefgebied van Naya kan een brouwer niet wonen en werken, het gehucht De Locht van Hechtel-Eksel paalt letterlijk aan het militair domein waar Naya leefde en jongen kreeg.”

Na de dood van Naya kreeg Welkom Wolf naar eigen zeggen talloze vragen om een monument op te richten voor de eerste wolf in Vlaanderen. “Dat ging ons net iets te ver, maar dit Naya-bier zal de herinnering levend houden en zal er voor zorgen dat Naya haar moordenaar blijft achtervolgen tot aan de toog van zijn of haar stamkroeg.”

De samenwerking tussen Brouwerij De Logt en Welkom Wolf ontstond heel toevallig in november 2019, toen deelnemers aan een informatieve wolvenwandeling in het Pijnven na afloop in een café in Hechtel-Eksel een biertje bestelden.

Nee, dit is geen geld verdienen op kap van een dode wolf Jan Loos van Welkom Wolf

Pootafdruk

Over het etiket heeft Jan Loos ook lang nagedacht. “We mogen niet in het vaarwater komen van concurrenten. Een pootafdruk leek ons daarom ideaal. Het klopt tot in detail hoor, ik vroeg zelfs aan de illustrator om de nagels scherper te maken, anders lijkt het te hard op een hondenpoot.”

In totaal zal er zo'n 800 liter gebrouwen worden waarvan al 400 liter - vijftig bakken - op fles staat. Mario en Petula van de brouwerij brouwen zélf hun product, en hopen dat zo lang mogelijk zelf te kunnen blijven doen.” Op 1 februari is de eerste botteling Naya helemaal klaar om geschonken te worden en wordt ze op de markt gebracht.

De bedoeling is om op termijn de productie op te voeren en van Naya een groeiend communicatiemiddel te maken voor de campagne Welkom Wolf. Het Naya-etiket vermeldt de website www.welkomwolf.be. De naam Naya - als bier - is ook al geregistreerd bij het Benelux-merkenbureau in Den Haag.

Gerechtskosten

En heeft Jan Loos geen schrik om afgeschilderd te worden als iemand die geld verdient op de kap van een dode wolf? “Zeker niet. Ten eerste is het geld dat we overhouden voor de vereniging en vooral voor de mogelijke gerechtskosten die volgen. Van vijftig bakken gaan we overigens niet rijk worden, integendeel. Bedoeling is wel dat we voet aan de grond krijgen en ons op de markt verbreden, maar het is vooral een eerbetoon om de herinnering levend te houden. We hopen écht dat we geen Noëlla op de markt hoeven te brengen.”

Verder vindt Loos het vooral een handig instrument als communicatiemiddel. “Een lekker visitekaartje”, zegt hij.

Naya kan vanaf vandaag besteld worden bij Brouwerij De Logt via info@delogt.be, www.delogt.be. Een verpakking van 24 flesjes van 33 cl kost 53,60 euro en 2,40 euro leeggoed.