Welkom Wolf reageert vol onbegrip op voorstel Hubertus en wil jachtverbod verlengen en uitbreiden Birger Vandael

23 juni 2020

16u48 0 Hechtel-Eksel De eerste beelden van de vier wolvenwelpjes doen de gemoederen tussen enerzijds Welkom Wolf en anderzijds jachtvereniging Hubertus toch weer oplaaien. Nadat men bij Hubertus pleitte om het De eerste beelden van de vier wolvenwelpjes doen de gemoederen tussen enerzijds Welkom Wolf en anderzijds jachtvereniging Hubertus toch weer oplaaien. Nadat men bij Hubertus pleitte om het globaal jachtverbod af te bouwen , wil men dat bij Welkom Wolf juist verlengen en uitbreiden.

Jan Loos van Welkom Wolf vindt de redenering van Hubertus zeer bizar. “De wolvenwelpen zijn naar schatting acht weken oud en nu nog niet zo heel mobiel, maar de komende maanden zal hun actieradius stelselmatig groter worden. Wolf August is altijd al het hele territorium blijven bezoeken, op zoek naar voedsel. Vanaf nu gaat ook Noëlla dat doen, terwijl de jongen alleen achterblijven op de zogenaamde rendez-vousplaats. Dat is een beschutte plek waar de wolven elkaar altijd terugvinden.”

Volgens Loos moet men bij Hubertus dringend meer kennis rond de wolf vergaren. “Waar halen ze het ‘dat de wolven een deel van de militaire domeinen niet gebruiken’, terwijl wolf August al maanden overal in alle uithoeken voedsel zoekt voor zijn wijfje en de welpen? Binnenkort zullen ook Noëlla en de welpen elke uithoek bezoeken.”

Everzwijnen en wolven

De zogenaamde everzwijnenproblematiek is er volgens Loos niet op de plaats waar de jacht definitief verboden is, zoals het noordelijk deel van Kamp Beverlo. “Zodra jagers niet meer bijvoederen, blijkt immers dat de arme Kempense zandgrond allesbehalve vriendelijk is voor wilde zwijnen. Wij praten zeer regelmatig met buurtbewoners, het vaakst in Eksel, en daar is er van een zwijnenprobleem aan de kant van het militair domein alvast geen sprake. En als die er te veel zouden zijn, moeten we de roedel dan niet de kans geven om zich te specialiseren in het jagen op everzwijnen?”

In plaats van een versoepeling, vragen Landschap vzw en Welkom Wolf dus juist een verstrenging en een uitbreiding van het jachtverbod, waarbij naast de gebieden van het Agentschap voor Natuur en Bos ook de andere gronden in het wolvengebied worden opgenomen in een ‘no-gozone’. “Het is sneu voor de jagers die zich wel aan de regels hebben gehouden – en met name die in het nestgebied van Noëlla, want zij maakten geen fouten – maar nu de teugels vieren in het hele wolvengebied, is de beste garantie voor een herhaling van het debacle van vorig jaar”, beëindigt Loos. Hij verwijst daarmee naar de doodgeschoten wolvin Naya.