Warmste kamp van Vlaanderen houdt de sfeer erin: “We hadden ons hierop voorbereid” Birger Vandael & Greet Henderix

23 juli 2019

19u59 20 Hechtel-Eksel De kampplaats in de Hoksentstraat te Hechtel-Eksel wordt beschouwd als de warmste van Vlaanderen. Op deze locatie werd immers het warmterecord gemeten. Momenteel is de KSA Arbeid Adelt van het West-Vlaamse Gullegem hier op bezoek. Zij blijken goed voorbereid op de weersomstandigheden en houden de sfeer erin. “Na vorig jaar wisten we dat we hier rekening mee moesten houden”, vertelt leider Helmut Vandemeulebroucke.

Bijna exact een jaar geleden werd in Hechtel-Eksel het Belgische warmterecord geëvenaard. Met 38,8 graden deed de Noord-Limburgse gemeente het even goed als Luik-Monsin in 2015. Ook dit jaar is het uitkijken of hier een record wordt gebroken. Het is een feit dat de jeugdbeweging de extreme hitte zeker serieus neemt. De kinderen worden aangemaand veel water te drinken en zo veel mogelijk in de schaduw te blijven. Actieve spelletjes vinden dan ook buiten de warmste uren plaats.

Eigen koelcel

“Vanaf dit jaar hebben we een eigen koelcel bij", legt Vandemeulebroucke uit. “De vorige jaren zijn we tot de vaststelling gekomen dat dat misschien wel nuttig kon zijn.” In de gehuurde koelcel worden de voedingsmiddelen bewaard. “Alleen de koks mogen binnen en de koelcel gaat hooguit drie à vier keer per dag open”, weet hoofdleider Ewout Bultynck te vertellen.

Zelfgemaakt zwembad

Verder hebben de jongens met hun leiders ook zelf een zwembad gemaakt. In feite is het een put die met plastic werd afgedekt en met water werd gevuld. “We vroegen ook aan de ouders om zoveel mogelijk oude parasols mee te geven, zodat we meer schaduw kunnen creëren”, gaat Vandemeulebroucke verder. “We hebben ook een grote stelling met hangmatten geïnstalleerd, eveneens in de schaduw. Het belangrijkste is natuurlijk voldoende drinken. Doordat het zo warm is, zijn de leden ook erg dorstig."

Alternatieve activiteiten

Ondanks de hitte behouden de jongeren gelukkig hun glimlach. “We gaan rustig moeten spelen”, lacht de jonge Kobe Lagagie. “Hoofddeksels zullen we zeker dragen en voor de rest zoeken we verkoeling in ons zelfgemaakt zwembad.” Volgens leider Jardi Six is de warmte wel vervelend voor de planning: “Als je allerlei dingen hebt voorbereid en je kan dat niet doen, is het moeilijk om de kinderen bezig te houden. Met dit weer is het moeilijk om alternatieven te vinden. Gelukkig wisten we wel van vorig jaar dat dat kan gebeuren en bereidden we onder meer een bordspel voor als alternatief voor het ravotten in het bos.”

Op het humeur van de bende is voorlopig niets aan te merken. “Je ziet alleen dat ze wat lui worden en minder zin hebben om erin te vliegen", zegt Vandemeulebroucke. “Voor de leiders is dat dus wel eens lastig, want het blijven natuurlijk kinderen. Voorlopig is de sfeer gelukkig nog dik in orde. We zetten door en hebben er - ondanks de weersvoorspellingen - nog veel zin in!"