Vrouwelijke dealer riskeert 42 maanden cel na gewelddadige clash BVDH

31 januari 2020

12u20 0 Hechtel-Eksel Op 3 augustus 2017 werd een 33-jarige man in een woning in de Oudstrijderslaan in Hechtel aangetroffen met levensgevaarlijke verwondingen. Hij bleek te zijn toegetakeld met stokken, een mes, hamer en bijl. Een vrouw uit Hechtel-Eksel riskeert voor de slagen en verwondingen en het dealen van drugs 42 maanden cel.

In totaal stonden acht personen terecht in de rechtbank. Volgens het parket waren ze betrokken bij een uit de hand gelopen drugsdeal. Het zwaar toegetakelde slachtoffer overleefde uiteindelijk de feiten. Deze 33-jarige man werd destijds aangetroffen in het gezelschap van een andere man, die een schuld van 1.100 euro bij de vrouwelijke dealer had openstaan. Volgens zijn advocaat vreesde hij voor zijn leven.

Het parket in de Hasseltse correctionele rechtbank vroeg voor de partner van de vrouwelijke dealer 32 maanden cel en 8.000 euro boete. De toegetakelde man, zijn weggelopen kompaan en twee andere beklaagden riskeren elk tot 32 maanden cel en een boete tot 8.000 euro. Ook de zus van de vrouwelijke dealer kwam destijds net voor aankomst van de politie nog even langs om anderhalve kilo speed te doen verdwijnen. Ze riskeert hiervoor 20 maanden cel en een boete van 8.000 euro. Haar dochter riskeert enkel voor speedbezit zes maanden voorwaardelijke celstraf en een boete met uitstel.