Vrijwilliger Francis Labat wordt door gemeente in de bloemetjes gezet bij einde van carrière Birger Vandael

07 juli 2020

10u11 0 Hechtel-Eksel Na een lange vrijwilligerscarrière in Hechtel-Eksel, zoeken Francis Labat en zijn vrouw andere oorden op. Voor het gemeentebestuur was dat het geschikte moment om Francis te bedanken voor bewezen diensten. “Hij is een bekend en graag gezien gezicht in onze gemeente. Die jarenlange inzet verdient een mooie erkenning", vertelt burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester).

Francis zette zich al die jaren in voor verschillende projecten. “Voor het OCMW reed Francis rond met de W-mobiel. Hiermee bracht hij minder mobiele mensen steeds opnieuw veilig naar hun bestemming”, verduidelijkt schepen van Senioren Johan Feyen (HE Lijst Burgemeester). “Daarnaast diende hij ook ontelbare maaltijden op in het Dorpsrestaurant dat tweewekelijks door het OCMW georganiseerd wordt, maar de laatste maanden door de coronacrisis helaas niet meer kon doorgaan.”

Gemachtigd opzichter

Francis ontfermde zich niet enkel over de senioren in de gemeente. Als gemachtigd opzichter zorgde hij er ook voor dat de schoolgaande jeugd in Hechtel steeds op een veilige manier de straat konden oversteken. Verder was hij actief lid van de KWB en als militair op rust, steeds aanwezig bij herdenkingsplechtigheden. Ook zoon Ward en echtgenote Gunny hebben de vrijwilligersmicrobe. Ward houdt samen met de zwerfvuilactiedienst de gemeente proper en Gunny zette zich jaren vrijwillig in voor de viering van de communicanten in Hechtel.