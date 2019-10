Vijftig spreuken vertellen Hechtel-Ekselaars hoe geweldig ze zijn Birger Vandael

01 oktober 2019

09u12 1 Hechtel-Eksel Op maar liefst vijftig ramen in Hechtel-Eksel vind je sinds kort inspirerende spreuken terug. Dit gebeurt in het kader van de dag van geestelijke gezondheid op 10 oktober. Onder de leuze #samenveerkrachtig heeft het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel handelaars en organisaties onder de arm genomen om hun de inwoners te tonen hoe prachtig ze zijn.

“Wacht niet op bijzondere momenten, maar maak ook gewone momenten bijzonder”, klinkt het onder meer op de ramen. Het lijkt wel de Bond zonder Naam die in Hechtel-Eksel is gepasseerd. “We willen de mensen verrassen met fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen en quotes om even bij stil te staan”, zegt schepen van Gezondheidszorg Johan Feyen (HE Lijst Burgemeester). “Uiteraard willen we een glimlach opwekken, maar we willen eveneens de mensen doen nadenken over hoe ze zich echt voelen vandaag.”

Levenswijsheden

Wie nog meer spreuken wil lezen, kan gemakkelijk een wandelen maken langs alle partners die meewerken aan het project. Dan weet je ook meteen waar je deze levenswijsheden terug kan vinden: “Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg”, “Vandaag heb ik zin in een kopje gezelligheid, een lepeltje liefde, twee klontjes vriendschap en een wolkje geluk”, “Geluk is de kunst van het plukken van de bloemen waar je bij kunt.” en “Zorgen moet je doen, niet maken”.