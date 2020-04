VIDEO: Elke avond steun voor hulpverleners in Ekselse groenstraat Birger Vandael

06 april 2020

11u55 0

Ook in Hechtel-Eksel staat men dagelijks stil bij de strijd die hulpverleners dagelijks voeren tegen het coronavirus. In de Groenstraat is het elke avond weer gezellig. Van “België” van Het Goede Doel tot voetbalklassieker “You’ll never walk alone”, je hoort het allemaal in deze gezellige straat in het centrum van Eksel. Soms kan het ook wat kunstzinniger, zoals de trompetbijdrage in deze video. Heel de buurt komt dagelijks buiten om - op afstand - het gebeuren waar te nemen. Het toont aan hoe iedereen op eigen manier deze periode beleeft.