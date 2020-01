Vernieuwde bibliotheek feestelijk geopend Birger Vandael

19 januari 2020

13u57 0 Hechtel-Eksel Dit weekend werd in Eksel de vernieuwde bibliotheek feestelijk geopend. Met een moderne en ruime infrastructuur wil de bib ‘beleving’ centraal zetten en de collectie volwaardig tot zijn recht laten komen. “Het is de bib van de toekomst en ik ben blij dat we deze kunnen openen”, vertelt burgemeester Jan Dalemans (HE).

In 2017 al werd het eerste beton van de nieuwe bib gestort, nu is het project helemaal afgerond. “Naast een bibliotheek is het een prachtige ontmoetingsplaats voor jong en oud. De goede reacties die we in de afgelopen weken al van de bibbezoeker mochten ontvangen, liegen er niet om”, gaat Dalemans verder. Ook schepen voor Bibliotheek Johan Feyen (HE) is enthousiast: “De werking werd uitgebreid met nieuwe software, een studeer- en computerzaal, een zitruimte en leuke lees- en speelhoekjes. Bovendien is de bib iedere dag open, zélfs op zondag. En ook de centrale ligging is een enorme meerwaarde.”

Beleving tijdens openingsweekend

Tijdens het openingsweekend maakten bibliothecaris Marc Renckens en architect Donald Nijssen, de mensen warm voor de bib. Er was onder meer kinderanimatie, je kon rondleidingen volgen en er waren workshops. Met een lezing van historicus/schrijver Korneel De Rynck was de literaire toets er ook. Via hechtel-eksel.bibliotheek.be vind je alle info terug over de vernieuwde bib.