Verenigingen krijgen extra toelage van 25% in Hechtel-Eksels relanceplan Birger Vandael

02 juli 2020

11u25 0 Hechtel-Eksel De gemeente Hechtel-Eksel wilt de inwoners behoeden voor de gevolgen van de coronacrisis. “De kans bestaat dat het virus weer opflakkert. Daarom nemen we nu al de nodige toekomstbestendige steunmaatregelen. Deze werden gebundeld in een relanceplan”, zegt burgemeester Jan Dalemans.

Het bestuur stelde eerder al de nodige buitenruimte ter beschikking aan sportverenigingen zodat het sporten veilig kon doorgaan. De organisatoren van de zomerkampen kregen extra materiële ondersteuning zodat ook zij in staat zijn om de coronamaatregelen voor jeugdkampen toe te passen.

Innovatieve projecten in najaar

Daarnaast stelt het gemeentebestuur financiële middelen ter beschikking. “Erkende verenigingen krijgen bovenop de normale subsidie van 2020 een toelage van 25%, berekend op het uitgekeerde bedrag van het vorige werkingsjaar. We bieden ook een impulssubsidie aan verenigingen die in het najaar innovatieve projecten op poten zetten,” legt schepen Kelly Leenaerts uit (HE Lijst Burgemeester). “Deze maatregelen geven de nodige financiële ondersteuning, hetgeen de heropstart van verenigingen ten goede komt.”

Kwetsbare doelgroepen

Verder werd er getelefoneerd naar de 75-plussers en is er toeleiding van kwetsbare doelgroepen naar deelname aan sport- en socioculturele activiteiten. Er wordt in de komende tijd ook extra aandacht besteed aan initiatieven die kinderarmoede tegengaan, met onder andere de werking van Kind en Taal en bestaande initiatieven zoals het Vakantiepatronaat. Eerder was er ook al steun voor handelaars en horeca-uitbaters.