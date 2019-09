Vechtscheiding, schijnhuwelijk, intriges… maar geen bewijzen: koppel riskeert acht jaar cel voor mislukte moordpoging in Eksel Birger Vandael

11u11 1 Hechtel-Eksel Een 32-jarige Ekselaar en zijn Thaise vriendin (35) riskeren elk acht jaar cel voor de moordpoging op de 46-jarige J.B. uit Hechtel Eksel.

In de nacht van 3 op 4 februari 2015 kwam het slachtoffer, J.B. uit Hechtel-Eksel, nietsvermoedend thuis in de Weverstraat. Tot zijn eigen verbazing kreeg hij zijn voordeur niet meer open en plots werd hij onder vuur genomen. Ondanks zware verwondingen kon hij tot bij de buren strompelen en overleefde hij de moordpoging.

Kind mishandeld

Het slachtoffer is een uitgeweken Nederlander die jarenlang een relatie had met de Thaise vrouw. Het huwelijk hield echter geen stand en in 2010 belandde het koppel in een vechtscheiding. Nadat twee onderzoekpistes al snel werden afgevoerd, ging alle aandacht van de speurders naar deze echtscheidingsproblematiek. Er waren bij de scheiding immers heel wat problemen met betrekking tot het omgangsrecht van hun kindje. Zo schond de vrouw maar liefst 27 keer de opgelegde afspraken. Ze werd er bovendien ook van beschuldigd haar kind meermaals te hebben mishandeld.

De Thaise vrouw had inmiddels een relatie met de dertiger uit Eksel. Ze liet haar zus overkomen uit Thailand en zij trad in het huwelijk met die Ekselaar. Dat was echter een schijnhuwelijk, illegaal geregeld zodat de Thaise zus in haar massagesalon te Hasselt als prostituee kon werken. De zus kreeg na de feiten duidelijke instructies inzake haar verklaring. Zo mocht ze absoluut niet zeggen dat ze zelf ook al eens werd bedreigd met een pistool tegen haar hoofd, maar na een paar maanden kon ze dat niet langer verzwijgen tegen de politie.

Leugenachtige verklaringen

Het openbaar ministerie meent zeker te zijn dat het koppel schuldig is aan de moordpoging. Ze baseren zich onder meer op de leugenachtige verklaringen die werden afgelegd. Het koppel bleek helemaal niet de hele nacht te hebben geslapen en er was telefonisch contact. Daarbij werd onder meer verteld dat een Volkswagen Golf in Sint-Truiden werd achtergelaten. En dan waren er nog de camerabeelden waarop te zien was dat de dader een opvallend logo op zijn hoody had. Volgens onderzoek had de Ekselaar zo’n sweater in zijn bezit. Noch het pistool noch de hoody werden ooit gevonden.

De verdediging van het koppel gaat vol voor de vrijspraak. Philip Daeninck betreurde wel dat zijn cliënt, de Ekselaar, niet in persoon aanwezig was. “Dit was geen passioneel drama, wel een voorbereide executie. Mijn cliënt is niet het type dat een dergelijke professionele moord probeert uit te voeren. Het verhaal van de Golf is raar, maar er is niet bewezen dat deze wagen iets met de zaak te maken heeft.”

Pieter Helsen, de advocaat van de Thaise vrouw, noemt deze zaak geen voorbeeld van een passionele moordpoging: “Ze waren al drie jaar definitief uit elkaar, er is geen sprake van een onverwerkte breuk.” Ook de zogenaamde mishandeling kon hij plaatsen: “Het slachtoffer heeft drie kinderen bij drie verschillende (Aziatische) vrouwen. Telkens lukt het hem niet om een empathische relatie met de kindjes te ontwikkelen.”

Afrekening in drugsmilieu

Als de feiten niets met de vechtscheiding te maken hebben, waarmee dan wel? Helsen verwees naar een ander schietincident dat amper een paar uur eerder in Eksel plaatsvond. “Ik ken het dossier niet, maar dat is wel opvallend. Is er misschien toch een link?” De advocaat wees ook op de cocaïne die bij het slachtoffer werd aangetroffen en op het feit dat hij de camera’s amper een dag eerder ophing. “Was het toch een afrekening in het drugsmilieu?”

De vrouw kreeg aan het einde van de zaak zelf het woord: “Ik heb toch geen reden om de vader van mijn zoon te vermoorden?”, zei ze. Vonnis op 18 oktober.