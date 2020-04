Vastgoedkantoor telt af naar heropstart: “Tot dertig geïnteresseerden voor één pand” Birger Vandael

27 april 2020

12u09 0 Hechtel-Eksel Voor vastgoedkantoor Vastgoed C was het een moeilijke periode. De tien medewerkers van het team, verspreid over twee kantoren in Hechtel en Zonhoven, waren de afgelopen weken verplicht om hun werkzaamheden te staken. “We popelen om terug aan de slag te gaan! Voor sommige panden die nu te koop staan, hebben we meer dan 30 geïnteresseerden”, zegt zaakvoerder Didier Capelle.

Het uitvoeren van hun job was voor de medewerkers niet meer mogelijk. “Omdat onze job eruit bestaat om bij mensen thuis te komen, mensen van alle leeftijden. Zij doen dat om bezichtigingen te organiseren of om verschillende partijen bij mekaar te brengen. Dat ging dus niet volgens de maatregelen die waren opgelegd” vertelt Capelle.

De medewerkers bleven uiteraard wel altijd bereikbaar. “De interesse in bezichtigingen is groot! Samen met heel wat verkopers tellen we dus af naar de heropstart. Uiteraard bekijken we welke voorzorgsmaatregelen we kunnen organiseren.”

Waardebonnen bij lokale handelaars

Elke vastgoedeigenaar die vóór 31 mei beslist om zijn of haar eigendom te verkopen via Vastgoed C, krijgt van het vastgoedkantoor waardebonnen ter waarde van €150 cadeau om te spenderen bij een handelaar naar keuze. “Solidariteit is meer dan ooit een mooie deugd” vertelt Didier Capelle van Vastgoed C met kantoren in Hechtel-Eksel en in Zonhoven.

“Om ons steentje bij te dragen en lokale ondernemers te steunen tijdens deze moeilijke coronatijden, introduceerden we deze VastgoedCoupon”, legt Capelle uit. “Deze bonnen kunnen ze spenderen bij lokale handelaars in gemeente naar keuze. Want we weten niet waar de eigenaars nu wonen of zullen gaan wonen. Vandaar de keuze aan de verkoper.”