Varkenskoppen geveild op Sint Theunis BVDH

19 januari 2020

Wie graag per opbod mee biedt op een varkenskop, bloedworst, ‘kipkap’, ‘krepoet’, gevogelte of andere lekkernijen, kon dit weekend z'n hartje ophalen. Op verschillende plaatsen in Noord-Limburg werd immers weer Sint Theunis gevierd en de verkoop van dergelijke specerijen behoort tot de vaste traditie. Op het Hoksent in Eksel stond ruim honderd man (iemand had 148 mensen geteld, red.) aandachtig toe te kijken naar de veiling, terwijl je in de tent gezellig kon opwarmen. De lokale politiek kwam eveneens graag een kijkje nemen bij het volksfeest. Het varken leverde 170 euro op. Algemene hilariteit toen een geheime box werd verkocht waarvan gezegd werd dat wolvin Naya hierin zat. Uiteindelijk bleek het om twee kippen te gaan. Ook op het Hent (Neerpelt) viert men al veertig jaar Sint Theunis in de lokale parochiezaal. Dat gebeurde voor het eerst in 1980 nadat de editie van 1979 in zeer koude omstandigheden had plaatsgevonden.