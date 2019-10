Vandalen beschadigen auto... op parking van de politie RTZ

13 oktober 2019

Zondag heeft de politie een melding gekregen van vandalisme aan een auto langs de Kamperbaan in Hechtel-Eksel. Iemand had voetafdrukken achtergelaten in de carrosserie van de wagen. En dat terwijl de auto daar op de parking van de politie geparkeerd stond.