Unieke fototentoonstelling in Bosland zet levensgrote prints in de natuur Birger Vandael

20 augustus 2020

10u50 0 Hechtel-Eksel Het afgelopen weekend opende in Bosland de openluchttentoonstelling ‘IN SIDE OUT’. Over een afstand van drie kilometer loopt een fotowandelparcours dat je langs de werken van 34 fotografen en de mooiste plekjes van Pijnven loodst.

De oproep Inside daagde fotografen uit om tijdens de lockdown hun creativiteit de vrije loop te laten in hun nieuwe, ingeperkte leefwereld. Voor Outside werden fotografen dan weer opgeroepen om, na de lockdown, met een frisse blik de wereld te herontdekken en vast te leggen op de gevoelige plaat. Op vijf locaties langs de blauwe wandelroute worden beelden uit twee verschillende open calls naast elkaar getoond.

De selectie van de werken komen uit meer dan 2.000 inzendingen. De combinatie van de levensgrote fotoprints en de natuur creëert voor de toeschouwers een heel nieuwe beleving van beide. Bij de tentoonstelling is een bijhorende audiogids die je ter plaatse kan scannen met je smartphone, waarin de fotografen zelf uitleg geven over hun werk. In andere fragmenten wordt er door boswachters van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid dieper ingegaan op de natuur en de geschiedenis van Bosland.

De tentoonstelling loopt nog tot 30 september en is elke dag open van 7.30 uur tot 21 uur.