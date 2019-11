Twintiger uit Hechtel-Eksel betaalt met namaakbriefjes BVDH

19 november 2019

Een 20-jarige man uit Hechtel-Eksel krijgt een werkstraf van zestig uur voor het betalen met behulp van namaakbiljetten. In het ijssalon ‘Vanille en Co’ gebruikte hij een biljet van 50 euro. Een aandachtig personeelslid herkende echter één van beide verdachten. Die werd met een Facebookberichtje uitgenodigd bij de zaakvoerder waar hij zonder discussie het nadeel vergoedde. Later legde hij uit dat hij in totaal drie dergelijke briefjes had aangekocht voor 15 euro per biljet. Het tweede briefje gaf hij uit in een Peers café, het derde moest hij weggooien nadat hij in een Hechtselse frituur tegen de lamp liep. Voor de boete van 800 euro krijgt hij uitstel.