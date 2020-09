Tweede veldrit in Hechtel zorgt voor extra wedstrijden op Limburgse kalender Koen Wellens

07 september 2020

17u33 0 Hechtel-Eksel Goed nieuws voor het Limburgse veldrijden want midden oktober verschijnt er een nieuw veldritweekend op de agenda. De organisatoren van de Agter de Berg Cyclocross nemen de vrijgekomen datum van Eversel in. “Op het moment dat veel organisatoren afhaken, schakelen wij een versnelling hoger. Wij tekenen voor een corona proof verhaal”, zegt Brecht Toelen.

Het was al enkele dagen duidelijk dat de weggevallen wedstrijd in Eversel niet voor een gat in de kalender zou zorgen. Vraag was wie er dat gat zou opvullen en dat blijken nu de jongens uit Hechtel te zijn. “Klopt. Dit seizoen dus niet één, maar twee edities van de Agter de Berg Cyclocross”, glundert Toelen. “Corona hakt ook in op het veldrijden. Zo kwamen er heel veel datums vrij. Wij hebben de koe bij de horens gevat en hebben een extra tweedaagse op poten gezet. Trouwens, ook als Eversel niet zou weggevallen zijn, was er waarschijnlijk een tweede weekend gekomen.“

Veel inschrijvingen

Toelen en zijn makkers gaan voor een volwaardig programma. “Door een beslissing van de Vlaamse Veldritcommissie kunnen nog meer renner aan de slag. De eerstejaars en tweedejaars worden opgesplitst en ook de beloften krijgen een aparte wedstrijd. Ik verwacht veel inschrijvingen”, aldus Toelen die nog meegeeft dat er geen publiek toegelaten wordt. “Niet evident, maar wij willen voor een veilig verloop gaan. Je komt al snel aan een paar honderd aanwezigen als je alleen de begeleiders en de mecaniciens telt. Jammer voor de veldritliefhebbers, maar de veiligheid van de renners staat voorop.”

Kampioenschappen

Naast wedstrijden voor miniemen en aspiranten op zaterdag, komen de nieuwelingen, juniores, beloften, elite, dames en masters zondag aan de beurt. “De provinciale kampioenschappen voor nieuwelingen, elite 3, beloften en elite 2 verhuizen ook naar dit weekend.“ Wat dan met de wedstrijden in februari? “Die blijven voorlopig op de kalender. Als in oktober alles vlot loopt én de pandemie blijft onder controle, komt er een tweede editie aan het einde van dit veldritseizoen. Ja, wij hebben gelukkig voldoende mankracht om twee keer te organiseren.”