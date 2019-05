Twee verdachten in Nederland gearresteerd voor dodelijk drugslab in Hechtel-Eksel tvc

28 mei 2019

11u18

Bron: Belga 0 Hechtel-Eksel De Nederlandse politie heeft deze ochtend twee verdachten gearresteerd voor betrokkenheid bij een dodelijk drugslab in Hechtel-Eksel. De twee verdachten zijn 22 en 35 jaar oud en komen uit Eindhoven. Dinsdag 29 januari 2019 liep bij de politie in Eindhoven via 112 een melding binnen dat er drie doden lagen in een bedrijfspand in Hechtel-Eksel waar een drugslab was ingericht.

Op de regionale tv-zender Omroep Brabant werd gisterenavond in het opsporingsprogramma "Bureau Brabant" aandacht besteed aan het dodelijk drugslab, omdat de politie wilde weten wie de anonieme beller was. De Nederlandse politie verwittigde de Belgische collega's. Politie Kempenland trof inderdaad drie dode mannen aan, die in het drugslab aan het werk waren geweest.

Het drietal had tijdens hun verblijf in het lab koolmonoxide binnengekregen dat hen fataal was geworden. De slachtoffers met leeftijden van 22, 23 en 25 jaar kwamen uit Eindhoven en Valkenswaard. Vanwege de Noord-Brabantse connectie werd het onderzoek naar andere betrokkenen bij het lab door de Nederlandse politie verder gezet. Ook het nationaal opsporingsprogramma "Opsporing Verzocht" besteedt vanavond ruim aandacht aan het dodelijk drugslab.