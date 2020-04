Twee verdachten achter tralies voor gewelddadige home-invasion op bejaard koppel Marco Mariotti ADN

16 april 2020

11u32

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 4 Hechtel-Eksel De onderzoeksrechter in Hasselt heeft twee verdachten van een home invasion in Hechtel-Eksel aangehouden en opgesloten in de gevangenis. Drie mannen overvielen afgelopen dinsdag een bejaard koppel en eisten de inhoud van de kluis. De twee bewoners raakten lichtgewond.

Dinsdag in de vroege ochtend kreeg het bejaard koppel aan de Overpelterbaan in Hechtel-Eksel plots bezoek aan de deur. Drie gemaskerde mannen bedreigden de 83- en 71-jarige bewoners. Ze eisten de inhoud van de kluis. Het bejaarde koppel bood weerwerk, waarna het gewelddadige trio op de vlucht sloeg.

De drie overvallers vluchtten het nabijgelegen bos in, waarna politie Kempenland een zoekactie opstartte met speurhonden en een droneteam. Onder leiding van het Limburgse parket startte het rechercheteam van Kempenland een onderzoek. Dat onderzoek blijkt nu al vruchten te hebben afgeworpen, want na intensief speurwerk zijn twee verdachten opgepakt. Het gaat om een 39-jarige man uit Hechtel-Eksel en een 47-jarige man uit Balen. De derde verdachte wordt opgespoord.

De onderzoeksrechter heeft het tweetal in de gevangenis opgesloten, maken politie Kempenland en het Limburgse parket bekend. “In het belang van het onderzoek kan ik geen verklaring afleggen over een eventuele betrokkenheid van mijn cliënt", zegt advocate Lynn Clerinx. “Maandag is er dossierinzage en nadien zal ik mijn pleidooi voorbereiden voor de raadkamer op dinsdag.”

De daders hadden heel wat geld buitgemaakt. Of die buit terecht is, kon niemand bevestigen.