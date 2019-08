TeutenSymfonie uitverkocht BVDH

29 augustus 2019

Eventorganisator Play&Joy laat weten dat de eerste editie van de TeutenSymfonie volledig is uitverkocht. Deze muzikale wandeling trekt langs vier teutenhuizen, waar vier artiesten telkens zorgen voor een gezellige sfeer. Onder leiding van een lokale gids zullen de 160 aanwezigen zich doorheen Eksel verplaatsen. De ingeschrevenen zullen in vier groepen worden ingedeeld op basis van vroegere teutenberoepen, met name Koperteuten, Textielteuten, Haarteuten en Snijders.