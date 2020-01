Stevie (30) eist 2.500 euro van Belgische Staat na intrekking rijbewijs door vals-positieve drugtest: “Met de feestdagen thuis moeten blijven.” Birger Vandael

23 januari 2020

16u17 4 Hechtel-Eksel Net voor Kerstmis verloor Stevie Leuci (30) uit Hechtel zijn rijbewijs voor vijftien dagen na een positieve speekseltest. Nadat in het ziekenhuis aan het licht kwam dat hij geen drugs gebruikt had, nam hij samen met zijn partner Caroline een advocaat onder de arm. Die stelt de Belgische Staat in gebreke omdat zijn cliënt ondanks het ziekenhuisattest zijn rijbewijs niet terug kreeg.

De feiten speelden zich af op zondag 22 december in Hasselt. Het was al de tweede keer dat Stevie een dergelijke gebeurtenis meemaakt. “Ik gebruik helemaal geen drugs”, zucht hij. “Misschien word ik geviseerd omdat ik er met enkele tatoeages wat ruwer uitzie? Mijn rijbewijs werd in elk geval afgenomen. We wisten dat we onschuldig waren, dus wilden we het bewijs in het ziekenhuis op papier zien. Het attest toont duidelijk aan dat ik niets had gebruikt.”

“Voorgeschreven procedure”

Bij politiezone LRH, dat te speekseltest uitvoerde, bevestigde men dat er een foutenmarge kan zijn bij speekseltesten. Een gelijkaardige gebeurtenis speelde zich af bij een dodelijk ongeval op 1 december in Genk. Een Bulgaar bleek uiteindelijk geen cocaïne te hebben gebruikt, terwijl een speekselanalyse het omgekeerde liet uitschijnen.

“We begrijpen dat dit voor de betreffende bestuurders heel vervelend is, maar we zijn verplicht om de voorgeschreven procedure te volgen waarbij we bij de bestuurders een speekseltest afnemen en daarna een speekselanalyse”, klinkt het bij LRH. “Deze analyse gaat vervolgens naar het labo voor verder onderzoek. Als de speekseltest in de eerste plaats positief blijkt te zijn, zijn wij genoodzaakt om de bestuurder zijn rijbewijs met onmiddellijke inning in te trekken voor 15 dagen. Enkel het parket kan beslissen om het rijbewijs van de bestuurder terug te geven aan de hand van de resultaten van het labo.”

Morele en materiële schade

Het parket van Limburg liet vervolgens weten dat het de analyse door het NICC (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie) zou afwachten. Uiteindelijk zou Stevie pas op 6 januari zijn rijbewijs terugkrijgen. Zijn advocaat spreekt van morele en materiële schade. “Hij is de enige in het gezin met een rijbewijs en tijdens de feestdagen had de intrekking heel wat gevolgen.” In totaal wordt er een schadevergoeding gevraagd van 2.500 euro. Anders zal er worden overgegaan tot een procedure.

Stevie en Caroline zuchten als ze praten over de feestdagen. “Veel feest was er niet meer aan. We mochten met onze drie kindjes mooi thuisblijven met Kerstmis, oudejaarsavond en nieuwjaar. Onze ouders komen uit Oudsbergen en Bree, terwijl wij van Hechtel komen. Normaal is het de traditie om op kerstavond bij de ouders van Stevie te gaan eten en op kerstdag bij mijn ouders, maar dat bleek nu niet mogelijk. En ons oudejaarsfeestje op Winterland konden we ook annuleren.”

Stevie zou normaal tijdens die periode ook proef mogen draaien bij een bedrijf dat kranten aflevert aan dagbladhandelaars. “We vertelden daar ons verhaal, maar helaas kon de proefperiode niet meer doorgaan. En dat allemaal omwille van een positieve test die er nooit is geweest.”