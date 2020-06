Sport- en recreatiezone Hechtel krijgt nieuwe parking en fietsverbinding Birger Vandael

18 juni 2020

12u34 0 Hechtel-Eksel Vanaf 1 juli wordt de nieuwe parking en voetgangers- en fietsverbinding aan de sport- en recreatiezone in Hechtel in gebruik genomen. Zo zorgt het gemeentebestuur voor een betere toegang tot deze zone en een veilige verkeerscirculatie, ook voor de zwakke weggebruiker.

De zone stond in het verleden bekend als ‘Achter de Berg’ en zal vanaf heden dus de naam ‘Sport- en recreatiezone Hechtel’ dragen. “De atletiekterreinen, Finse piste, Chirogebouwen, het jeugd- en vakantiecentrum, de speeltuin en petanque zijn vanuit de parking makkelijk bereikbaar. Ook de inkom van de voetballokalen werd verlegd en komt nu rechtstreeks op de parking uit”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Theo Martens (HE Lijst Burgmeester). In totaal gaat het om 153 parkeerplaatsen, waarvan enkele plaatsen zijn voorbehouden voor personen met een beperking. In de toekomst zal je er ook elektrische voertuigen kunnen opladen.

Nieuwe invulling voor Hoefstraat

De Hoefstraat zal vanaf het fietspad naar Koersel Kapel een eenrichtingsstraat worden richting de nieuwe parking. Verderop zal de Hoefstraat alleen nog toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers. Deze fiets- en voetgangerszone verbindt het sport- en recreatiecomplex met de Don Boscostraat. De verbinding zal op korte termijn ook voorzien worden van nieuwe ledverlichting. Daarnaast werd ook de Lupinestraat heraangelegd. Deze zal vanaf 1 juli als ontsluitingsweg voor de sport- en recreatiezone fungeren en zal doodlopen aan de achterzijde van de parking.