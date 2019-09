Slachtoffer moordpoging (46) moet verder zonder galblaas BVDH

20 september 2019

12u00 1 Hechtel-Eksel Dat de 46-jarige Nederlandse man uit Eksel in de hele moordzaak het grote slachtoffer is, lijkt zowat het enige wat echt duidelijk is. Hij verdedigde zichzelf in de rechtbank en vertelde hoe de problemen met zijn ex-vrouw steeds groter werden.

Vijf maal werd op de man geschoten. Hij bloedde hevig aan de borst, linkerarm en linkerbovenbeen, maar kon nog bij de buren geraken. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en konden de man redden. Hij heeft een blijvende invaliditeit van drie procent en moet verder leven zonder galblaas.

De man gaf een chronologisch overzicht van de vertroebelde relatie. “Zij begon alcohol te drinken en werd agressiever tegen mij. Er waren discussies over geld, ze beet in mijn nek en toen ik introk bij mijn ouders in de zomer van 2011, woonde ze zelfs met haar nieuwe vriend in mijn huis. Later ging ze elders met hem samenwonen. Ze kreeg een extreem hoge alimentatie, maar er waren problemen met het omgangsrecht. Toen bleek ook dat ze ons zoontje geslagen had. Mijn autobanden werden trouwens rond die tijd lek gestoken. Ik heb in die tijd regelmatig aangifte gedaan.”

Dwaalspoor

Volgens het slachtoffer was het geen professionele executie: “In dat geval had hij wel door mijn hart of hoofd geschoten en had ik het niet overleefd. Dat ander incident in Eksel was een totaal andere zaak. De man op de camerabeelden lijkt trouwens sterk op de beklaagde. De daders hebben alle bewijsmateriaal doen verdwijnen en hebben drugs in mijn woning achtergelaten om de speurders op een dwaalspoor te brengen. Ik vraag een fikse schadevergoeding.” Ook de ouders van de man stellen zich burgerlijke partij: “Dit heeft een enorme impact gehad op ons."