Sfeerlingenraad Don Bosco werkte hele maand rond Rode Neuzen Dag BVDH

27 november 2019

12u35 5 Hechtel-Eksel De ‘sfeerlingenraad’ van Don Bosco Hechtel heeft een hele maand november intensief gewerkt rond Rode Neuzen Dag. Vrijdagavond op de eerste Rode Neuzen Quiz, waaraan ongeveer 70 ploegen deelnemen, wordt het eindbedrag bekend gemaakt. “We hopen in totaal aan zo’n 3.000 euro te geraken”, zeggen de initiatiefnemers.

Op donderdag 12 november vond met de wafelverkoop voor de derde graad de eerste actie plaats. “De meisjes maakten in een overvolle hal reclame en op maandag konden ze vervolgens bijna 300 wafels uitdelen”, vertelt Elena-Mari Dorna uit het vijfde middelbaar. “De volgende actie was niet gericht op het inzamelen van geld, wel op het sensibiliseren over mentale gezondheid. In een escape room was teamwork hierbij het sleutelwoord.”

Leerkrachten winnen van leerlingen

Verder was een jaarlijkse eetdag en werden de jongens van het voetbalteam uitgedaagd om tegen een team van leerkrachten te spelen. Op ervaring kon die laatste ploeg in de verlengingen voor een volle sporthal het enige doelpunt scoren. Met ook nog eens een nu al uitverkochte quiz heeft Don Bosco absoluut haar steentje bijgedragen.