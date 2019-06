School Ter Duinen neemt deel aan Rode Neuzen Dag: “Van mentaal welbevinden centraal thema maken” Birger Vandael

13 juni 2019

12u20 0 Hechtel-Eksel School Ter Duinen is dit jaar één van de deelnemende scholen aan de vierde Rode Neuzen Dag. De goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius focust dit jaar op het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van Vlaamse jongeren.

Uit onderzoek van iVOX bleek dat jongeren vooral sociale en fysieke onzekerheden aanwijzen als oorzaak van hun mentale problemen. De goeddoelactie zet dit jaar nog meer in op scholen en wil van zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een Rode Neuzen School maken.

Binnenstebuiten

“Actief burgerschap is een kernwaarde binnen het GO!-onderwijs en dus ook binnen onze basisschool”, vertelt Marjon Kowalskyj van de school. “We zijn ervan overtuig dat het ook onze taak is om alle kinderen van onze school mentaal sterker te maken. De maatschappij evolueert immers razendsnel en kinderen hebben tools nodig om overeind te blijven. Volgend schooljaar (2019-2020) wordt ons centrale thema ‘Binnenstebuiten’ met de nadruk op mentaal welbevinden. We willen leerlingen vooral ‘leren voelen’ en hen ook taal laten geven aan die gevoelens. Hierover praten is immers het fundament van emotioneel welzijn.”

Op 29 november 2019 kunnen alle jongeren aan Vlaanderen tonen dat ze meegedaan hebben door op school hun eigen Rode Neuzen-feest te organiseren. VTM en Qmusic vieren de hele dag mee met Vlaanderen en sluiten af met een slotfeest.