Scharensliep op tweede Repair Café

BVDH

26 november 2019

13u11 0

Op zaterdag 7 december 2019 vindt in Hechtel-Eksel de tweede editie van Repair Café ‘mooihersteld’ plaats. Speciaal is de aanwezigheid van een heuse scharensliep. Neem dus al jouw botte messen en scharen mee naar de zaal van kleuter- en lagere school de Zandkorrel. Uiteraard kan je ook opnieuw kleding, elektrische apparaten en fietsen laten herstellen door dorpsgenoten. Wanneer jouw herstelling is afgewerkt, kan je nog genieten van een drankje of een tas koffie met een stuk vlaai. In het Repair Café zullen ook opnieuw workshops georganiseerd worden, is er voor de kinderen een doe-quiz met leuke prijzen en kan je er kennismaken met ludieke acts van Mooimakers, een initiatief tegen sluikstorten en zwerfvuil. Tijdens de vorige editie van ‘mooihersteld’ werden maar liefst 80 procent van de talrijke spullen effectief hersteld. De tweede editie start om 14 uur en eindigt rond 17 uur.