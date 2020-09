Schachtenmeester stookt schacht op om na cantus op de vuist te gaan, Hechtelaar (24) deelt laatste klap uit en moet twee jaar naar de cel Birger Vandael

07 september 2020

15u49 2 Hechtel-Eksel Een 24-jarige jongeman uit Hechtel is door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voor zijn aandeel in een schermutseling op 14 maart 2017 op een studentencantus in Diepenbeek. Een 25-jarige man uit Zutendaal had als schachtenmeester opgedragen aan een 23-jarige schacht uit Hamont-Achel om een voormalig praeses van een andere club aan te pakken. De Hechtelaar deelde vervolgens de laatste klap uit.

“Als de drank is in de man, is de wijsheid in de kan", zo vat advocaat Raf Sterken deze rechtszaak samen. Op die manier beschreef de raadsman van één van de studenten wat er die bewuste avond is misgelopen na een cantus. Die nacht omstreeks 2.30 uur werd een student in foetushouding voor de unief aangetroffen met een hersenschudding en breuken aan zijn kaak, jukbeen en oogkas. Hij wist nog dat hij op een cantus bij de economen was gaan zitten, daarna weet hij niet meer wat hem overkomen is.

Stilzwijgen

De speurders komen al snel tot de vaststelling dat de student in kwestie lid is van een bepaalde studentenclub die in een gezonde vete leeft met een andere club. Binnen de studentenwereld is geweten wat er die avond is gebeurd, maar de onderzoekers botsen op het stilzwijgen. Drie namen worden – soms via hun clubnaam – steevast herhaald. Zij mogen uiteindelijk uitleg komen geven.

De jongeman uit Zutendaal herinnert zich amper nog iets van de avond, de man uit Hamont-Achel kan evenmin iets nuttigs over de zaak vertellen en de Hechtelaar beweert dat hij het slachtoffer wel op de grond zag liggen, maar zelf niet had uitgehaald. “Ik dacht eerst dat hij zat was”, klonk het. Wie de verwondingen had aangebracht, kon hij niet zeggen.

Gestoeft bij vrienden

De studentenleider van de club deed zelf rondvraag binnen zijn kring en kwam zo te weten dat de schachtenmeester zou hebben opgedragen aan zijn schacht om één slag uit te delen aan het slachtoffer. Later blijkt dat er meerdere slagen zijn uitgedeeld. De derde beklaagde zou dan toen het slachtoffer reeds op de grond lag nog gestampt hebben richting de twintiger. Daarover zou hij in zijn omgeving ook gestoeft hebben, toen nog niet duidelijk was hoe zwaar het slachtoffer eraan toe was. De rechtbank vindt zijn verklaringen steeds wisselend, onderling tegenstrijdig en ongeloofwaardig. Dat levert hem uiteindelijk de celstraf op.

Het schuldinzicht bij de twee andere studenten wordt door de rechtbank meegenomen bij de vordering. Hun straf wordt opgeschort voor een termijn van drie jaar. Wel dienen ze mee te betalen aan de schadevergoeding van het slachtoffer, die wordt begroot op 8.336,28 euro.