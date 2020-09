Salamander trakteert bij vijfjarig bestaan op workshops en ‘design sprint’ Birger Vandael

11 september 2020

13u31 0 Hechtel-Eksel Deze week viert het digital agency Salamander haar vijfde levensjaar. Het bedrijf zet in op een moderne manier van werken en trakteert ter gelegenheid van deze speciale mijlpaal op vijf workshops en één ‘design sprint’.

Vijf jaar geleden begonnen Bram Van Langendonck, Yannick Claes, Frederiek Vanhove en Emile Henckaerts met Salamander. Vandaag telt het bedrijf negen medewerkers en mogen ze onder meer het teambuildings portaal van To The Point Events en het platform van Start to Sleep tot hun projecten rekenen.

Geen klassiek traject

Salamander zet in op digitale oplossingen voor ondernemers. Ze stappen af van het klassieke traject met een kennismakingsgesprek, toelichtingsgesprek en andere tussenstappen. “We doen minder meetings maar vooral resultaatgerichte workshops die direct nieuwe inzichten verwerven.” vertellen de zaakvoerders.

Van hersenspinsel tot plan van aanpak

Bedrijven die willen groeien, kunnen nu gratis een workshop of design sprint winnen. Surf naar salamander.be/wiejarigistrakteert en schrijf je voor het einde van september in voor een kennismakend videogesprek. “In onze workshop vormen we jouw hersenspinsel om tot een duidelijk afgebakend concept, met user-journey en plan van aanpak. Hierna volgt de Design Sprint; in één week wordt het resultaat van onze workshop omgezet in een prototype, klaar om te testen met het doelpubliek.”

De workshops en design sprint vinden plaats in een ruimte die volledig wordt gedesinfecteerd en voorzien is van beschermingsplaten. Er is bovendien voldoende plaats om ‘social distancing’ te garanderen.